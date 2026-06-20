Свежая зелень круглый год: что легко вырастить дома

Узнайте, какую зелень посадить на балконе, чтобы готовить как в ресторане

Купленная в магазине зелень часто очень быстро портится. Чтобы дома всегда была свежая и ароматная зелень, можно посадить ее на своем балконе или подоконнике. Это не только удобно, но и экономно, потому что не придется каждый раз покупать новые пучки укропа или базилика. Домашнюю зелень можно срезать прямо перед приготовлением, сохраняя максимум вкуса и пользы.

Выращивание трав не требует особых навыков или большого пространства. Про то, какую зелень можно выращивать на балконе, написал портал Varecha.

Какую зелень посадить дома

При посадке зелени учитывай расположение. Южная сторона — это территория розмарина, тимьяна и лаванды. Северная или восточная — мяты, мелиссы, петрушки и лука-шалота. Сажайте вместе только травы с похожим режимом полива.

Базилик любит солнце и не переносит сквозняков, поэтому для него нужно выбрать самое теплое и светлое место на балконе. Поливать его нужно строго у корней, а не по листьям. Когда базилик начинает цвести, верхушку стоит срезать, чтобы стимулировать рост новых листьев.

Мята растет агрессивно и быстро занимает все доступное пространство, поэтому ей нужен отдельный горшок. Она предпочитает полутень и более влажную почву, чем большинство других трав.

Мелисса лимонная растет быстро, любит свет, но переносит и легкую полутень. Как и мята, она разрастается, поэтому лучше держать ее отдельно от других трав.

Мяту нельзя сажать в одном вазоне с другими растениями

Тимьян и розмарин — пара трав со схожими привычками. Им нужна легкая почва и хороший дренаж: слой керамзита или гальки на дне горшка спасет от застоя воды. Эти травы нормально переносят нерегулярные поливы.

Лук-шалот неприхотлив и может расти в одном горшке несколько сезонов подряд. Любит плодородную землю и регулярный полив.

Петрушка с плоскими листьями лучше подходит для балкона, чем кудрявая. Из-за длинного корня ей нужен глубокий горшок. Почва, в которой растет петрушка, должна быть постоянно слегка влажной.

Если зелень разрослась — не выбрасывайте обрезки. Сложите их в бутылку с качественным маслом, добавьте зубчик чеснока и оставьте на неделю. Получится ароматное травяное масло для салатов.