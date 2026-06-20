Свіжа зелень цілий рік: що легко виростити вдома

Дізнайтесь, яку зелень посадити на балконі, щоб готувати як у ресторані

Куплена в магазині зелень часто дуже швидко псується. Щоб удома завжди була свіжа та ароматна зелень, можна посадити її на своєму балконі або підвіконні. Це не тільки зручно, але й економно, тому що не доведеться щоразу купувати нові пучки кропу чи базиліку. Домашню зелень можна зрізати прямо перед приготуванням, зберігаючи максимум смаку та користі.

Вирощування трав не потребує особливих навичок чи великого простору. Про те, яку зелень можна вирощувати на балконі, написав портал Varecha.

Яку зелень посадити вдома

При посадці зелені враховуйте розташування. Південна сторона — це територія розмарину, чебрецю та лаванди. Північна або східна — м'яти, меліси, петрушки та цибулі-шалот. Саджайте разом тільки трави зі схожим режимом поливу.

Базилік любить сонце і не переносить протягів, тому для нього потрібно вибрати найтепліше та найсвітліше місце на балконі. Поливати його потрібно строго під корінь, а не по листю. Коли базилік починає цвісти, верхівку варто зрізати, щоб стимулювати ріст нового листя.

М'ята росте агресивно і швидко займає весь доступний простір, тому їй потрібен окремий горщик. Вона віддає перевагу півтіні та більш вологому ґрунту, ніж більшість інших трав.

Меліса лимонна росте швидко, любить світло, але переносить і легку півтінь. Як і м'ята, вона розростається, тому краще тримати її окремо від інших трав.

М’яту не можна садити в одному вазоні з іншими рослинами

Чебрець і розмарин — пара трав зі схожими звичками. Їм потрібен легкий ґрунт і хороший дренаж: шар керамзиту або гальки на дні горщика врятує від застою води. Ці трави нормально переносять нерегулярні поливи.

Цибуля-шалот невибаглива і може рости в одному горщику кілька сезонів поспіль. Любить родючу землю та регулярний полив.

Петрушка з пласким листям краще підходить для балкона, ніж кучерява. Через довгий корінь їй потрібен глибокий горщик. Ґрунт, у якому росте петрушка, має бути постійно злегка вологим.

Якщо зелень розрослася – не викидайте обрізки. Складіть їх у пляшку з якісним маслом, додайте зубчик часнику та залиште на тиждень. Вийде ароматна трав’яна олія для салатів.