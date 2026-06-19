Дело совсем не в лени: вот почему на самом деле мы сваливаем одежду на стул

Это можно достаточно просто преодолеть

Почти в каждой спальне есть такой стул — место, куда "временно" складываются джинсы, одетые только раз, еще не грязный свитер или футболка, которая может понадобиться завтра. Многие считают это обычной ленью или неаккуратностью, однако психологи утверждают: эта привычка глубже, чем кажется, и отражает наше внутреннее ментальное состояние.

Издание OKDiario рассказывает, почему возникает этот бытовой феномен и о чем он сигнализирует.

Стул как "зона незавершенных решений"

С точки зрения психологии, стул становится буферной зоной между двумя четкими категориями: чистой одеждой, которая должна лежать в шкафу, и грязной, которой место в бельевой корзине. Одежда, которую уже носили, но еще рано стирать, попадает в так называемую "серую зону".

Стул с вещами

Чтобы убрать такую вещь, мозг должен принять решение: достаточно ли она чиста? Стоит ли ее вешать обратно в чистую одежду? Когда человек уставший, мозг просто оставляет этот вопрос открытым, а стул превращается в зону отложенных решений.

Парадокс выбора и ментальная усталость

Психолог Барри Шварц в своей известной работе "Парадокс выбора" доказал, что большое количество ежедневных мелких решений истощает нервную систему. В конце рабочего дня человек сталкивается с так называемой "усталостью от принятия решений" (decision fatigue).

По данным Американской медицинской ассоциации (AMA), это состояние перегрузки часто проявляется из-за прокрастинации и избегания действий. Бросить штаны на стул – это самый простой, быстрый и наименее энергозатратный вариант для истощенного мозга. Однако проблема в том, что с утра на следующий день человек получает ту самую нерешенную задачу, которая накапливается вместе с новыми вещами.

Как преодолеть "синдром стула"

Если этот беспорядок вас раздражает, эксперты советуют не ругать себя, а изменить систему:

Создайте легальную альтернативу: выделите один конкретный крючок, отдельную корзину или полку исключительно для одежды "серой зоны". Тогда вещи не будут создавать хаос на стуле.

выделите один конкретный крючок, отдельную корзину или полку исключительно для одежды "серой зоны". Тогда вещи не будут создавать хаос на стуле. 5-минутная перезагрузка: введите короткую вечернюю рутину, чтобы разобрать накопившееся до того, как стул полностью исчезнет под лавиной вещей. Это помогает завершить мелкие задания и разгрузить мозги перед сном.

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