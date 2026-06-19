Дело совсем не в лени: вот почему на самом деле мы сваливаем одежду на стул
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Это можно достаточно просто преодолеть
Почти в каждой спальне есть такой стул — место, куда "временно" складываются джинсы, одетые только раз, еще не грязный свитер или футболка, которая может понадобиться завтра. Многие считают это обычной ленью или неаккуратностью, однако психологи утверждают: эта привычка глубже, чем кажется, и отражает наше внутреннее ментальное состояние.
Издание OKDiario рассказывает, почему возникает этот бытовой феномен и о чем он сигнализирует.
Стул как "зона незавершенных решений"
С точки зрения психологии, стул становится буферной зоной между двумя четкими категориями: чистой одеждой, которая должна лежать в шкафу, и грязной, которой место в бельевой корзине. Одежда, которую уже носили, но еще рано стирать, попадает в так называемую "серую зону".
Чтобы убрать такую вещь, мозг должен принять решение: достаточно ли она чиста? Стоит ли ее вешать обратно в чистую одежду? Когда человек уставший, мозг просто оставляет этот вопрос открытым, а стул превращается в зону отложенных решений.
Парадокс выбора и ментальная усталость
Психолог Барри Шварц в своей известной работе "Парадокс выбора" доказал, что большое количество ежедневных мелких решений истощает нервную систему. В конце рабочего дня человек сталкивается с так называемой "усталостью от принятия решений" (decision fatigue).
По данным Американской медицинской ассоциации (AMA), это состояние перегрузки часто проявляется из-за прокрастинации и избегания действий. Бросить штаны на стул – это самый простой, быстрый и наименее энергозатратный вариант для истощенного мозга. Однако проблема в том, что с утра на следующий день человек получает ту самую нерешенную задачу, которая накапливается вместе с новыми вещами.
Как преодолеть "синдром стула"
Если этот беспорядок вас раздражает, эксперты советуют не ругать себя, а изменить систему:
- Создайте легальную альтернативу: выделите один конкретный крючок, отдельную корзину или полку исключительно для одежды "серой зоны". Тогда вещи не будут создавать хаос на стуле.
- 5-минутная перезагрузка: введите короткую вечернюю рутину, чтобы разобрать накопившееся до того, как стул полностью исчезнет под лавиной вещей. Это помогает завершить мелкие задания и разгрузить мозги перед сном.
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