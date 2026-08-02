Кассирам "АТБ" доплачивают за очереди? Что говорят работники

Украинцы обсуждают, платят ли в популярном магазине за очереди

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Очереди на кассах в супермаркетах "АТБ" часто вызывают раздражение у покупателей, но могут ли они быть выгодными для самих работников.

Именно такое мнение появилось в соцсети Threads от украинки под ником "mariahnativ7130". Однако она вызвала волну возражений среди пользователей. Среди них есть работники компании.

В комментариях многие люди эмоционально опровергли такое утверждение. В частности, они писали: "Что вы мелите", "Даже звучит смешно", "Ложь! Работаю в АТБ, такого нет!".

Доплаты за очереди у "АТБ" вызвали бурное обсуждение в сети. Фото: Threads

Никаких подтверждений информации о якобы доплатах за очереди в сети не привели, а большинство комментаторов назвали их выдумкой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о правилах, которые должны соблюдаться работниками сети "АТБ" во время работы. В частности, сотрудникам запрещено производить покупки через собственную кассу или обслуживать своих родственников. Это касается не только ситуаций, когда нужно пройти без очереди, но и любых сделок с товаром во время смены.

Такое правило действует для всех сотрудников без исключений, независимо от должности или обстоятельств.