Мокрая заливка уходит в прошлое: новая технология выравнивает пол, экономя тьму денег и времени

В некоторых ЖК применить метод не выйдет

Выравнивание полов во время ремонта — один из самых долгих и сложных процессов. К счастью, традиционная "мокрая заливка" уже уходит в прошлое, а новые технологии позволяют существенно экономить время и нервы.

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry. По его словам, если рассматривать возможные варианты устройства черновой стяжки помещения, лучший из них – полусухая стяжка.

Эта технология имеет несколько основных преимуществ:

скорость устройства (помещение до 300м.кв. выполняется за один день);

цена (работа + материалы на 30-50% дешевле мокрой стяжки);

Полусухая стяжка. Фото - УралПолиКом

"Из недостатков – невозможность устройства в некоторых ЖК и в квартирах на высоких этажах (выше 15)", — отметил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об альтернативе дорогим магазинным краскам. Речь шла о смеси, которая лучше выдерживает воздействие влаги, жары и перепадов температур, а также помогает дольше сохранять аккуратный вид поверхностей без частого обновления покрытия.