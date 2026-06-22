Мокра заливка йде в минуле: нова технологія вирівнює підлогу, економлячи купу грошей і часу

У деяких ЖК застосувати метод не вийде

Вирівнювання підлог під час ремонту — один із найдовших і найскладніших процесів. На щастя, традиційна "мокра заливка" вже відходить у минуле, а нові технології дозволяють суттєво економити час та нерви.

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry. За його словами, якщо розглядати можливі варіанти улаштування чорнової стяжки приміщення, найкращий із них – напівсуха стяжка.

Ця технологія має кілька основних переваг:

швидкість улаштування (приміщення до 300м.кв. виконується за один день )

) ціна (робота + матеріали на 30-50% дешевше ніж мокра стяжка)

Напівсуха стяжка. Фото — УралПоліКом

"З недоліків — неможливість улаштування в деяких ЖК та в квартирах на високих поверхах (вище 15)", — зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про альтернативу дорогим магазинним фарбам. Йшлося про суміш, яка краще витримує вплив вологи, спеки та перепадів температур, а також допомагає довше зберігати акуратний вигляд поверхонь без частого оновлення покриття.