Хитрость для тех, кто уезжает в отпуск: как сэкономить на отеле

В сети поделились простым трюком во время бронирования жилья

Украинка научила, как сэкономить на бронировании отеля. Разница составляет около 10 процентов.

Об этом она рассказала в Threads. По ее словам, о полезном лайфхаке она узнала в этой же соцсети.

Когда автор сообщения зашла на Booking, сервис показал ей стоимость 15 дней проживания в отеле 11 110 грн.

Затем девушка включила индийский VPN и увидела меньшую сумму – 9 968 грн. Она рассказала, что использовала украинский продукт Clearvpn, где премиум подписка для наших граждан является бесплатной.

Также автор публикации напомнила о соблюдении базовой безопасности в Интернете. Чтобы забронировать номер, она использовала платежные данные пустой, но действительной виртуальной карты.

Кроме того, девушка добавила, что подписка на VPN бесплатна, если регистрироваться через "Дию".

Некоторые комментаторы уже успешно попробовали хитрость с VPN. Также интернет-пользователи отмечали, что разница в ценах связана с политикой резидентов и налогоплательщиков.

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