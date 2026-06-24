Не поспішайте викидати: 5 несподіваних способів використати пластикові кришки від пляшок
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Завдяки міцності та вологостійкості пластикові кришки легко перетворюються на корисні дрібниці
Щодня українці викидають десятки пластикових кришок від води, газованих напоїв та молочних продуктів. Однак ці предмети можуть знадобитися в господарстві.
Деякі способи повторного використання настільки прості, що не потребують жодних витрат. "Телеграф" розповість, як скоротити кількість пластикових відходів з користю.
Як можна використати пластикові кришки від пляшок
Для творчості та дитячих виробів. Кришки можна використовувати для створення аплікацій, мозаїк, іграшок або навчальних матеріалів для дітей.
Як підставки під меблі. Кришки можуть стати тимчасовими підкладками під ніжки столів, стільців або вазонів, щоб захистити підлогу від подряпин.
Для настільних ігор. З них легко зробити фішки для шашок, лото чи саморобних ігор для дітей.
Для створення декору. З різнокольорових кришок виготовляють панно, рамки для фото, підставки під горщики з вазонами та інші декоративні елементи.
Для благодійності та переробки. В Україні діє чимало екологічних та волонтерських ініціатив зі збору пластикових кришок. Зібрану сировину передають на переробку, а отримані кошти можуть спрямовуватися на підтримку соціальних або благодійних проєктів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що можна зробити зі старих непотрібних пляшок.