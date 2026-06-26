Количество грибов поражает. В сети показали урожай в одной из областей (видео)

Среди находок не только белые грибы

В Черниговской области разгар сезона грибов. В сети уже появилось видео первых урожаев.

Как пишут местные каналы, на Черниговщине сейчас много грибов. Правда, жара и отсутствие обильных дождей оказывает негативное влияние на летний сезон.

На видео показано несколько видов грибов, которые людям удалось собрать. Среди них можно увидеть не только белые грибы, но и маслята и болетусы. Эти виды съедобны и безопасны, однако к их употреблению в пищу следует относиться с осторожностью, особенно, если нет уверенности в определении вида гриба.

В комментариях многие пользователи усомнились в том, что летом можно найти хорошие грибы. Люди пишут, что вероятно большинство из них либо червивые, либо плохие. Украинцы подчеркивают:

И все червивые. Такие только на сушку.

Осенние грибы. Летние совсем другой цвет.

Одни черви наверняка, потому что столько белых в такую жару не могут быть хорошими.

Какие грибы в такую жару?

Реально ли собрать грибы в июне

Фактически да, ведь конец июня — нормальный период появления летних грибов. Особенно в местностях, где были обильные дожди, а температура воздуха не превышает +30 градусов. Обычно летом находят:

подберезовики;

подосиновики;

маслята;

моховики;

первые белые грибы (особенно в лесах Полесья и Карпат).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка удивила сеть грибом, который ей удалось найти дома на огороде.