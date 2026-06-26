Кількість грибів вражає. У мережі показали врожай в одній з областей (відео)

Серед знахідок не тільки білі гриби

У Чернігівській області розпал сезону грибів. У мережі вже з'явились відео перших врожаїв.

Як пишуть місцеві канали, на Чернігівщині зараз чимало грибів. Щоправда, спека та відсутність рясних дощів негативно впливає на літній сезон.

На відео показано кілька видів грибів, які людям вдалось зібрати. Серед них можна побачити не тільки білі гриби, а й маслюки та болетуси. Ці види є їстівними та безпечними, втім до їх вживання слід ставитись з обережністю, особливо, якщо немає певності у визначенні виду гриба.

В коментарях чимало користувачів засумнівались у тому, що влітку можна знайти гарні гриби. Люди пишуть, що ймовірно більшість з них або червиві, або погані. Українці наголошують:

І всі червиві. Такі тільки на сушіння.

Оси

Осінні гриби. Літні зовсім інший колір.

Одні черви напевно, бо стільки білих в таку жару не можуть бути хороші.

Які гриби в таку жару?

Чи реально назбирати гриби у червні

Фактично, так, адже кінець червня — нормальний період появи літніх грибів. Особливо у місцевостях, де були рясні дощі, а температура повітря не перевищує +30 градусів. Зазвичай влітку знаходять:

підберезники;

підосичники;

маслюки;

моховики;

перші білі гриби (особливо в лісах Полісся та Карпат).

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка здивувала мережу грибом, який їй вдалось знайти вдома на городі.