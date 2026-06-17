Пошел в лес за грибами и получил штраф до 70 тысяч: за что могут наказать

Обычная вещь в рюкзаке может повлечь за собой уголовную ответственность

В Украине обычная поездка в лес за грибами может обернуться проблемами с законом, если при себе имеется нож, который по результатам экспертизы признают холодным оружием. В таком случае человеку может грозить штраф или даже уголовная ответственность.

Согласно Уголовному кодексу Украины, если экспертиза покажет, что нож относится к холодному оружию, то человеку грозит штраф в размере от 17 000 до 68 000 гривен либо ограничение или лишение свободы.

Что пишется в кодексе. Фото: ККУ

Не каждый нож считается оружием

В ходе экспертизы учитывают несколько параметров, как написали в "rezervist". В частности, длину клинка (от 90 мм), толщину обуха свыше 2,6 мм и наличие гарды или упора, предотвращающего соскальзывание руки. Если хотя бы один из этих признаков не соответствует норме, обычно считается бытовым.

Также учитывается жесткость стали, если для нее не установлены четкие государственные стандарты.

В итоге решение о том, является ли нож холодным оружием, принимается исключительно на основании экспертизы, а последствия для владельца зависят от её результатов и обстоятельств дела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о случае, когда за срезку сухого дерева за забором человеку может грозить суд.