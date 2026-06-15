Пошла в лес за грибами, зашла на территорию заповедника и получила штраф: сколько заплатит за нарушение

Государство наказывает грибника буквально за каждый шаг и за каждый сорванный объект

Обычная прогулка по грибам или ягодам в Украине абсолютно бесплатна, если речь идет о лесах общего пользования. Однако случайное или умышленное пересечение границы природно-заповедного фонда (ПЗФ) — государственного заповедника или заповедной зоны национального парка — автоматически превращает человека в правонарушителя.

Как напоминает официальный портал "Природно-заповедный фонд Украины", в таких зонах строго запрещено не только собирать что-либо в промышленных или даже личных целях, но и просто находиться без сопровождения сотрудников учреждения.

На сколько могут наказать

Законодательство предусматривает жесткую финансовую ответственность за игнорирование этих правил. Базовое наказание определяется статьей 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая за нарушение режима охраняемых территорий налагает на граждан штраф от 340 до 680 гривен с конфискацией всего набираемого.

Заповедная зона

Однако настоящим финансовым ударом для грибника становится начисление убытков по специальному постановлению Кабмина № 575. Согласно официальным таксам, государство наказывает грибника буквально за каждый шаг и за каждый сорванный объект:

За сам проход: Только за факт несанкционированного пешего передвижения по территории заповедника постороннему лицу придется оплатить 144 гривны за каждые 100 метров маршрута.

Только за факт несанкционированного пешего передвижения по территории заповедника постороннему лицу придется оплатить маршрута. Если нарушитель решил заехать в заповедную зону, суммы растут еще существенно. За каждые 100 метров движения на мопеде или мотоцикле насчитают 359 гривен, на легковом автомобиле – 574 гривны, а за поездку на квадроцикле – 1008 гривен. Даже за движение на велосипеде или гужевом транспорте придется выложить по 144 гривны за каждые 100 метров.

нарушитель решил заехать в заповедную зону, суммы растут еще существенно. За каждые 100 метров движения на мопеде или мотоцикле насчитают 359 гривен, на легковом автомобиле – 574 гривны, а за поездку на квадроцикле – 1008 гривен. Даже за движение на велосипеде или гужевом транспорте придется выложить по 144 гривны за каждые 100 метров. За сбор дикоросов: Попытка наполнить корзину лекарственными растениями, ягодами или грибами наказывается отдельно. За каждый незаконно изъятый экземпляр (включая каждый отдельный гриб) начисляется отдельная такса ущерба. Кроме того, если при сборе лекарственного сырья были повреждены корни, штраф составит 1289 гривен за килограмм, а за сбор цветков или почек — 759 гривен за килограмм.

Штрафы в заповедниках. Инфографика "Телеграфа", созданная нейросетью

Штрафы в заповедниках. Инфографика "Телеграфа", созданная нейросетью

Дополнительно нарушителя оштрафуют на 44 гривны за каждую оставленную бытовую вещь (банк, бутылку или пакет), если он решит пообедать на заповедной территории.

Экологи и лесники призывают украинцев внимательно изучать маршруты перед выходом на природу. На территории границы заповедных зон всегда обозначаются специальными информационно-охранными знаками и межевыми столбами. Попытка повредить такой знак, чтобы оправдать свое пребывание "незнанием", лишь усугубит ситуацию — за порчу одного граничного знака или стенда предусмотрена компенсация в размере от 5385 до 5611 гривен, а за повреждение шлагбаума — более 16,5 тысяч гривен.

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