Пока в Украине платят 22 тысячи: сколько на самом деле имеют пожарные в США

Пенсия у американских пожарных такая же высокая

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Зарплаты в США и Украине значительно отличаются. За одну и ту же работу за океаном могут платить в несколько раз больше.

О том, сколько в Америке получают пожарные, рассказывает "Телеграф", ссылаясь на пользователя nazar_melnychuk3 в TikTok. Он посетил пожарный участок, где начальником является украинец.

Во время экскурсии сотрудник спасательной службы рассказал, что стартовая зарплата в его пожарном участке (штат Калифорния, согласно геометкам под видео) составляет 100 тысяч долларов в год (~8 300 долларов в месяц) или в переводе на гривны ~ 4,5 миллиона.

"Далее еще лучше. 100 тысяч — это старт. Это сумма для пожарного, который отучился 2-3 года в колледже (пожарный-парамедик). У водителя будет выше зарплата. А у офицеров еще выше", — объяснил начальник пожарной части.

Примечательно, что пенсия у американских пожарных такая же высокая — равняется зарплате.

"Я выйду на пенсию, и моя пенсия будет такой же, как и зарплата. К тому же выплаты с каждым годом будут увеличиваться еще на 2%", — отметил пожарный.

Для сравнения, средняя зарплата пожарного в Украине, по данным Work.ua, составляет 22 500 гривен (~500 долларов).

Зарплата пожарного в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинка может зарабатывать, работая сиделкой в Германии.