Поки в Україні платять 22 тисячі: скільки насправді мають пожежники в США

Пенсія в американських пожежників така ж висока

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Зарплати у США та Україні значно відрізняються. За ту саму роботу за океаном можуть платити в кілька разів більше.

Про те, скільки в Америці отримують пожежники, розповідає "Телеграф", посилаючись на користувача nazar_melnychuk3 у TikTok. Він відвідав пожежну частину, де начальником є українець.

Під час екскурсії співробітник рятувальної служби розповів, що стартова зарплата у його пожежній частині (штат Каліфорнія, згідно з геометками під відео) становить 100 тисяч доларів на рік (~8 300 доларів на місяць) або у переказі на гривні ~ 4,5 мільйона.

"Далі ще краще. 100 тисяч — це старт. Це сума для пожежника, який відучився 2-3 роки у коледжі (пожежник-парамедик). У водія буде вища зарплата. А в офіцерів ще вища", — пояснив начальник пожежної частини.

Цікаво, що пенсія в американських пожежників така ж висока — дорівнює зарплаті.

"Я вийду на пенсію, і моя пенсія буде такою самою, як і зарплата. До того ж виплати з кожним роком збільшуватимуться ще на 2%", — зазначив пожежник.

Для порівняння, середня зарплата пожежника в Україні, за даними Work.ua, становить 22 500 гривень (~500 доларів).

Зарплата пожежного в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українка може заробляти, працюючи доглядальницею у Німеччині.