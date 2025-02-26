Отдал 10 лет службы. Кто такой Богдан Кротевич и чем запомнился в "Азове"

Кротевич служил в "Азове" с 2014 года и участвовал в войне с Россией

В среду, 26 февраля стало известно о том, что начальник штаба 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич (позывной "Тавр") завершает службу и уходит с должности.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова". Командование и личный состав подразделения поблагодарили Кротевича за более, чем 10 лет преданной службы.

Сам Кротевич также поблагодарил сослуживцев.

" "Азов" сформировал меня, в первую очередь, как мужчину и патриота своего государства, за что я всегда буду благодарен подразделению и всему его коллективу", — передает слова Кротевича пресс-служба подразделения.

Кто такой Богдан Кротевич

Кротевич родился в марте 1993 года. Точное место рождения неизвестно: по одним источникам, это Измаил Одесской области, по другим — Симферополь. Он учился в художественной школе, затем в гимназии с углубленным изучением немецкого языка, а далее поступил на факультет водного вождения Киевской государственной академии водного транспорта. Обучение в ВУЗе закончил уже будучи военнослужащим.

Зимой 2013-2014 годов принимал участие в Революции Достоинства, а после российской аннексии Крыма и вторжения на Донбасс вступил в добровольческий батальон "Азов". Позже это подразделение войдет в состав НГУ и станет полком, а затем и бригадой. В составе "Азова" Кротевич прошел путь от рядового пехотинца до командира взвода: принимал участие в боях за Широкино, Марьинку, Красноногоровку и на Светлодарской дуге.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году оборонял Мариуполь, попал в российский плен и был обменян в сентябре того же года. Координировал действия "азовцев" в боях на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления 2023 года. Является кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена Даниила Галицкого.

Скандал с генералом Содолем

Летом 2024 года Кротевич подал в ГБР письмо с просьбой возбудить уголовное дело против Юрия Содоля, на тот момент — командующего Объединенными силами ВСУ. Начальник штаба "Азова" обвинил генерала в некомпетентном руководстве войсками, что привело к продвижению россиян на ряде участков фронта и потере значительных территорий Украины.

24 июня 2024 года Владимир Зеленский снял Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

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