Масло или молоко: что первым добавлять в пюре, чтобы оно не превратилось в липкий комок

Поочередность добавления ингредиентов очень важна

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Картофельное пюре считается одним из самых простых блюд, которое может готовить каждый. Нет ничего сложного в том, чтобы отварить картофель, размять и добавить в него молока. Но именно с последним этапом связана одна из самых частых ошибок, из-за которых пюре получается липким и не таким воздушным, как хотелось бы.

Секретом идеальной текстуры поделились кулинары портала superzena.b92.net.

Почему пюре превращается в клейкую массу

Проблема почти всегда в ингредиентах, которые добавляют в размятый картофель, и в порядке, в котором это делают. Если добавить в кастрюлю молоко или сливки, но забыть о сливочном масле, пюре получится невкусным. Именно жир, а не молочная жидкость, отвечает за гладкую, шелковистую консистенцию.

Когда молоко попадает в горячий картофель раньше масла, крахмал в клубнях начинает активно связываться с жидкостью, и пюре становится тягучим, липким, похожим на клейстер.

Из-за слишком долгого и интенсивного перемешивания также не получится воздушное пюре.

Как сделать пюре кремовым, а не липким

Сначала масло, потом молоко. Именно жир должен первым "обволочь" размятый картофель, чтобы крахмал не собрался в комки.

Именно жир должен первым "обволочь" размятый картофель, чтобы крахмал не собрался в комки. И масло, и молоко (или сливки) стоит добавлять именно теплыми , а не холодными из холодильника. Резкий перепад температуры также способствует нежелательному связыванию крахмала.

, а не холодными из холодильника. Резкий перепад температуры также способствует нежелательному связыванию крахмала. Не жалейте масла. В этом случае действует правило "чем больше, тем лучше".

В этом случае действует правило "чем больше, тем лучше". Мешайте по минимуму. Как только пюре стало однородным — остановитесь.

Как только пюре стало однородным — остановитесь. Забудьте про кухонную технику. Блендер, миксер или кухонный комбайн почти гарантированно превратят пюре в липкую клейкую массу, которую уже не спасти.

Если придерживаться этих простых правил, картофельное пюре каждый раз будет получаться нежным, кремовым и без единого намека на клейкость.