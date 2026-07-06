Эти 10 фраз могут выдать лжеца: что чаще всего говорят, когда врут

Систематическое вранье оставляет отпечаток на речи лжеца

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Многие люди регулярно сталкиваются в жизни с ложью. Однако существует целый ряд фраз, которые, как считают психологи, могут помочь вскрыть обман.

Об этом пишет Noklapja. Эксперты считают, что систематический обман может оставлять следы не только в рассказах, но и в речи лжеца. Ни одна отдельная фраза не доказывает ложь, но повторяющиеся защитные, пренебрежительные или искажающие реальность фразы могут быть тревожными сигналами, особенно если они повторяются регулярно.

Согласно исследованиям мозга, проведенным лондонскими учеными, повторяющаяся ложь в собственных интересах может со временем снижать эмоциональную реакцию мозга. По мере того, как мы неоднократно нарушаем собственные моральные границы, следующая ложь может "вылетать" уже на автомате.

Топ-10 фраз, которые могут говорить о том, что перед вами лжец:

Какое право вы имеете меня спрашивать?

Вместо ответов на вопросы, фокус разговора смещается на человека, задавшего вопрос, тем самым перекладывая ответственность.

Я не это имел в виду.

Избегание ответа.

Это действительно произошло

Чрезмерное акцентирование

Я никогда этого не говорил

Часть газлайтинга, направленного на вызов неуверенности у собеседника.

Да ладно

Попытка преуменьшить значимость ситуации.

Ты же меня знаешь

Попытка апеллировать к эмоциям.

Вот что я имел в виду

Сглаживание несоответствий.

Вы должны меня поблагодарить

Подмена ролей.

Кто бы мог до этого додуматься?

Чрезмерное возмущение.

Это не так уж и серьезно

Минимизация ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, из-за какой привычной фразы покупателей у сотрудников сдают нервы.