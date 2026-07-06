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Ці 10 фраз можуть видати брехуна: що найчастіше говорять, коли обманюють

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Спілкування людей
Спілкування людей. Фото Pixabay

Систематична брехня залишає відбиток на словах брехуна

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Багато людей регулярно стикаються у житті з брехнею. Однак існує ціла низка фраз, які, як вважають психологи, можуть допомогти розкрити обман.

Про це пише Noklapja. Експерти вважають, що систематичний обман може залишати сліди у розповідях, а й у словах брехуна. Жодна окрема фраза не доводить брехню, але захисні, зневажливі або спотворюють реальність фрази можуть бути тривожними сигналами, особливо якщо вони повторюються регулярно.

Згідно з дослідженнями мозку, проведеними лондонськими вченими, брехня, що повторюється, у власних інтересах може з часом знижувати емоційну реакцію мозку. У міру того, як ми неодноразово порушуємо власні моральні межі, така брехня може "вилітати" вже на автоматі.

Топ-10 фраз, які можуть говорити про те, що перед вами брехун:

  • Яке право ви маєте мене запитувати?

Замість відповідей на питання, фокус розмови зміщується на людину, яка поставила питання, тим самим перекладаючи відповідальність.

  • Я не це мав на увазі.

Уникнення відповіді.

  • Це справді сталося

Надмірне акцентування

  • Я ніколи цього не говорив

Частина газлайтингу, спрямованого на виклик невпевненості у співрозмовника.

  • Так ну

Спроба применшити важливість ситуації.

  • Ти ж мене знаєш

Спроба апелювати до емоцій.

  • Ось що я мав на увазі

Згладжування невідповідностей.

  • Ви повинні мені подякувати

Підміна ролей.

  • Хто б міг до цього додуматися?

Надмірне обурення.

  • Це не так уже й серйозно

Мінімізація відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, через яку звичну фразу покупців у співробітників здають нерви.

Теги:
#Брехня #Психологія #Обман