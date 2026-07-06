Ці 10 фраз можуть видати брехуна: що найчастіше говорять, коли обманюють
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Систематична брехня залишає відбиток на словах брехуна
Багато людей регулярно стикаються у житті з брехнею. Однак існує ціла низка фраз, які, як вважають психологи, можуть допомогти розкрити обман.
Про це пише Noklapja. Експерти вважають, що систематичний обман може залишати сліди у розповідях, а й у словах брехуна. Жодна окрема фраза не доводить брехню, але захисні, зневажливі або спотворюють реальність фрази можуть бути тривожними сигналами, особливо якщо вони повторюються регулярно.
Згідно з дослідженнями мозку, проведеними лондонськими вченими, брехня, що повторюється, у власних інтересах може з часом знижувати емоційну реакцію мозку. У міру того, як ми неодноразово порушуємо власні моральні межі, така брехня може "вилітати" вже на автоматі.
Топ-10 фраз, які можуть говорити про те, що перед вами брехун:
- Яке право ви маєте мене запитувати?
Замість відповідей на питання, фокус розмови зміщується на людину, яка поставила питання, тим самим перекладаючи відповідальність.
- Я не це мав на увазі.
Уникнення відповіді.
- Це справді сталося
Надмірне акцентування
- Я ніколи цього не говорив
Частина газлайтингу, спрямованого на виклик невпевненості у співрозмовника.
- Так ну
Спроба применшити важливість ситуації.
- Ти ж мене знаєш
Спроба апелювати до емоцій.
- Ось що я мав на увазі
Згладжування невідповідностей.
- Ви повинні мені подякувати
Підміна ролей.
- Хто б міг до цього додуматися?
Надмірне обурення.
- Це не так уже й серйозно
Мінімізація відповідальності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, через яку звичну фразу покупців у співробітників здають нерви.