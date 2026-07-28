Поляки бросают спички в кофе: вот зачем они это делают летом

Народное средство от комаров и мух

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Летние вечера, вместо того чтобы приносить отдых, часто превращаются в борьбу с комарами и мухами. Спреи, фумигаторы на свежем воздухе не всегда дают желаемый эффект. Когда магазинные средства не срабатывают, можно использовать самодельное средство из кофе и спичек. Оно подходит для применения во время отдыха на свежем воздухе.

Об этом необычном способе рассказале на польском портале Shareinfo.pl.

Почему кофе отпугивает комаров

Секрет в резком, насыщенном запахе жареного кофе, который в сочетании с запахом от тлеющих спичек оказывается для насекомых крайне неприятным. У комаров и мух очень чувствительное обоняние, и именно поэтому интенсивные запахи так хорошо их дезориентируют и заставляют покидать помещение.

Как сделать домашнее средство от комаров

Насыпьте несколько чайных ложек молотого кофе на дно небольшой пиалы или на кусок алюминиевой фольги. Воткните в кофе несколько спичек головками вверх так, чтобы они стояли близко друг к другу, а горючая часть выступала над слоем кофе. Подожгите выступающие головки спичек — огонь быстро перекинется на весь слой кофе снизу.

Комары не переносят запах кофе. Фото: bb.lv

Для такой конструкции нужно использовать жаростойкие материалы — железо или керамику, а саму ёмкость ставить подальше от легковоспламеняющихся вещей.

Если поджигать кофе не хочется, можно воспользоваться сильными натуральными ароматами, которые комары переносят так же плохо:

Масло цитронеллы (из лемонграсса) — универсальное средство, которое раздражает и комаров, и мух.

(из лемонграсса) — универсальное средство, которое раздражает и комаров, и мух. Гвоздичное масло — содержит эвгенол, обладающий выраженным отпугивающим эффектом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое домашнее растение отпугивает комаров.