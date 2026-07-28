Поляки бросают спички в кофе: вот зачем они это делают летом
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Народное средство от комаров и мух
Летние вечера, вместо того чтобы приносить отдых, часто превращаются в борьбу с комарами и мухами. Спреи, фумигаторы на свежем воздухе не всегда дают желаемый эффект. Когда магазинные средства не срабатывают, можно использовать самодельное средство из кофе и спичек. Оно подходит для применения во время отдыха на свежем воздухе.
Об этом необычном способе рассказале на польском портале Shareinfo.pl.
Почему кофе отпугивает комаров
Секрет в резком, насыщенном запахе жареного кофе, который в сочетании с запахом от тлеющих спичек оказывается для насекомых крайне неприятным. У комаров и мух очень чувствительное обоняние, и именно поэтому интенсивные запахи так хорошо их дезориентируют и заставляют покидать помещение.
Как сделать домашнее средство от комаров
Насыпьте несколько чайных ложек молотого кофе на дно небольшой пиалы или на кусок алюминиевой фольги. Воткните в кофе несколько спичек головками вверх так, чтобы они стояли близко друг к другу, а горючая часть выступала над слоем кофе. Подожгите выступающие головки спичек — огонь быстро перекинется на весь слой кофе снизу.
Для такой конструкции нужно использовать жаростойкие материалы — железо или керамику, а саму ёмкость ставить подальше от легковоспламеняющихся вещей.
Если поджигать кофе не хочется, можно воспользоваться сильными натуральными ароматами, которые комары переносят так же плохо:
- Масло цитронеллы (из лемонграсса) — универсальное средство, которое раздражает и комаров, и мух.
- Гвоздичное масло — содержит эвгенол, обладающий выраженным отпугивающим эффектом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое домашнее растение отпугивает комаров.