Пенсии в Украине через 10 лет: к чему готовиться миллионам украинцев

Размер пенсии напрямую зависит от роста экономики страны

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В ближайшие 10 лет пенсии в Украине сохранятся, но сама система будет меняться. При этом слишком многое зависит от того, как закончится война, сколько беженцев вернется на родину и удастся ли провести пенсионную реформу.

Об этом сообщил искусственный интеллект Cloud в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа".

По мнению ИИ, текущая пенсионная система не рухнет, однако начнется ее медленная и болезненная трансформация. Государственные солидарные выплаты сохранятся как основа, однако ее размер станет скромнее по сравнению со средними зарплатами. При этом должен заработать накопительный компонент, критерии наличия необходимого стажа продолжат ужесточаться, а государству придется все сильнее покрывать дефицит Пенсионного фонда за счет дотаций.

Искусственный интеллект ChatGPT согласен с "коллегой". По мнению ИИ, основной вызов для Украины — не в самом факте существования пенсий, а в обеспечении их достойного уровня. Без динамичного роста экономики, расширения круга плательщиков страховых взносов и эффективного внедрения пенсионной реформы предоставить гражданам высокое государственное обеспечение будет крайне проблематично.

Искусственный интеллект Gemini считает, что через 10 лет пенсионная система в Украине существенно трансформируется из-за демографических вызовов (старение нации и соотношение работающих и пенсионеров примерно "один к одному"). В то же время повышение общего пенсионного возраста правительством пока не планируется, однако требования к необходимому страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет остаются высокими и продолжают ежегодно расти согласно действующему законодательству.

Ранее "Телеграф" сообщал, что маленькие пенсии – это результат недоплаченных социальных взносов. Эта ситуация гораздо ярче проявляется в регионах, чем в столице, из-за чего регионы Украины проигрывают Киеву по размеру выплат.