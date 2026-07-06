Не выбрасывайте пузырчатую пленку: как "пупырка" может неожиданно помочь в холодильнике
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Пузырьки оказались полезными не только для транспортировки
Многие люди выбрасывают пузырчатую пленку сразу после распаковки приобретенного товара. Однако на самом деле для нее можно найти эффективное повторное применение в холодильнике.
Об этом пишет Oeste Geral. Идея заключается в том, чтобы выстилать такой пленкой овощной отдел холодильника.
Дело в том, что листья таких овощей, как салат, шпинат, руккола и другие, содержат много воды, а поэтому, соприкасаясь с холодными стенками холодильника, они могут подпортится.
Признаки этой проблемы знакомы каждому:
- Листья становятся мягкими и склизкими;
- появляются странные прозрачные или темные участки;
- продукты теряют текстуру и гниют гораздо быстрее, чем должны.
Чем полнее отделение для овощей, тем больше вероятность того, что продукты останутся прижатыми к холодным поверхностям.
Решить проблему можно, если просто выстелить дно и стенки овощного ящика пузырчатой пленкой. Воздушные камеры внутри пупырок создают отличный термобарьер (прослойку воздуха) между ледяным пластиком холодильника и нежными продуктами.
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