Не выбрасывайте пузырчатую пленку: как "пупырка" может неожиданно помочь в холодильнике

Пузырьки оказались полезными не только для транспортировки

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Многие люди выбрасывают пузырчатую пленку сразу после распаковки приобретенного товара. Однако на самом деле для нее можно найти эффективное повторное применение в холодильнике.

Об этом пишет Oeste Geral. Идея заключается в том, чтобы выстилать такой пленкой овощной отдел холодильника.

Дело в том, что листья таких овощей, как салат, шпинат, руккола и другие, содержат много воды, а поэтому, соприкасаясь с холодными стенками холодильника, они могут подпортится.

Признаки этой проблемы знакомы каждому:

Листья становятся мягкими и склизкими;

появляются странные прозрачные или темные участки;

продукты теряют текстуру и гниют гораздо быстрее, чем должны.

Чем полнее отделение для овощей, тем больше вероятность того, что продукты останутся прижатыми к холодным поверхностям.

Пузырчатая пленка в холодильнике. Фото - Oeste Geral

Решить проблему можно, если просто выстелить дно и стенки овощного ящика пузырчатой пленкой. Воздушные камеры внутри пупырок создают отличный термобарьер (прослойку воздуха) между ледяным пластиком холодильника и нежными продуктами.

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