Отыграли свадьбу в Мариуполе: как выглядит жена морпеха "Волыны" и что о ней известно

Из плена Руслана ждала мужа вместе с маленьким сыном

Украинские военные — настоящие защитники страны, однако даже самым мужественным нужна нежная женская опора и поддержка. Ранее мы писали о жене командира СБС Роберта "Мадяра" Бровди, а теперь расскажем о возлюбленной известного морпеха Сергея Волынского с позывным "Волына".

Воин защищал Мариуполь и прошел российский плен, из которого его ждала супруга Руслана и маленький сын Александр. "Телеграф" рассказывает, что известно о "Волыне", как боец познакомился с любимой и как она выглядит.

Крым, Мариуполь, "Азовсталь"

Сергей родился в Полтаве и сейчас ему 33 года. Окончил Кременчугский военный лицей и Национальную академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. С 2013 года служил в морской пехоте в Крыму, а после аннексии полуострова Волынский вместе с побратимами передислоцировался в Николаев, где стал частью 36-й ОБрМП. С 2015 года участвовал в АТО на Мариупольском направлении. Награжден орденом "За мужество" III степени, медалью "За воинскую службу Украине" и президентской наградой за участие в АТО.

С началом полномасштабной войны Волына был в Мариуполе. После прорыва из окружения с частью бойцов присоединился к защитникам "Азовстали" и возглавил морпехов 36-й бригады, уже оттуда обращался к мировым лидерам с просьбой эвакуировать гражданских. После выхода украинских военных из "Азовстали" попал в плен. В сентябре 2022 года был этапирован в Турцию, а в июле 2023-го вернулся в Украину, где его ждали жена и сын.

Полтавчанин нашел любовь в Мариуполе

Во время службы в Мариуполе Волынский познакомился со своей будущей женой Русланой. Об этом рассказывала она сама в сюжете 1plus1. "Он спросил на улице как меня зовут и больше ничего обо мне не знал. Нашел в интернете и первый написал. Мне было 27, Сергею – 24, мне всегда казалось, что он старше", — поделилась женщина. Пара встречалась меньше года, когда военный сделал девушке предложение. Свадьбу сыграли в Мариуполе, а позже в их семье родился сын Саша.

Несмотря на постоянные обстрелы во время полномасштабного вторжения, Сергей находил способы выразить свою любовь близким. По воспоминаниям Русланы, однажды в дверь постучал курьер и вручил ей большой букет цветов с запиской от мужа. Мужчина нежно называет любимую "моя Руся":

Где сейчас морпех "Волына"

Во время пребывания в Турции, по инициативе "Волыни" в Украине был создан благотворительный фонд "Сталеві", который оказывает помощь морским пехотинцам и их семьям. Помогают с реализацией проекта и близкие Сергея, в частности в 2023 году жена Волынского Руслана и его сестра Татьяна Харько рассказывали о фонде в сюжете "Сніданок з 1+1".

Как выглядит Руслана Волынская, 2023 год

Как выглядит Руслана Волынская, 2024 год

"Волына" полностью посвятил себя работе фонда: он активно поднимает тему военнопленных в Украине и за границей, где освещает проблемы их реинтеграции после возвращения домой, а также делится собственном опытом пребывания в российском плену.

Отметим, что возвратился домой из плена Волынский, в частности, вместе с заместителем командира полка "Азов" Святославом Паламарем. Ранее мы писали, что известно о жене бойца с позывным "Калина".