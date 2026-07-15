Собака спит между вами в постели? Кинолог объяснила, почему это может быть проблемой

Какую ошибку совершают даже заботливые хозяева

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Многие владельцы собак не представляют сна без своего любимца рядом, ведь это кажется проявлением любви и доверия. Но некоторые привычки во время совместного отдыха могут влиять на поведение животного больше, чем кажется.

Эксперт, кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь объяснила "Телеграфу", какое место собаки в постели может стать проблемой и как правильно установить границы.

"Бывают моменты, когда муж с женой спят в постели, а собака залезает между ними и пытается их раздвинуть. Это неправильно, тогда ее нужно унести. Она должна спать с одной стороны" Татьяна Трудонь

Она отмечает, что само присутствие собаки в постели не проблема. Однако в природе собаки воспринимают высокое положение как признак статуса, поэтому сон на подушке у головы владельца или между супругами может создавать неправильное понимание ролей. Важно, чтобы животное спало ниже головы – например, в ногах или сбоку – и понимало правила.

Собака спит между супругами. Фото: сгенерированное ИИ

Собака должна знать, что кровать принадлежит владельцу: она может зайти туда только после приглашения и должна без сопротивления покинуть место, когда ее об этом просят. Такой подход помогает сохранить комфортные отношения между человеком и любимцем.

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