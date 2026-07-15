Ви не впізнаєте одяг: як зробити кондиціонер для білизни своїми руками

Простий рецепт допоможе зробити одяг приємним на дотик і ароматним без дорогих магазинних засобів

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Багато господинь користуються кондиціонером для білизни, щоб після прання одяг був м'яким, легко прасувався та довше зберігав приємний аромат. Однак промислові засоби підходять не всім через їхній склад. Альтернативою може стати домашній кондиціонер, який легко приготувати власноруч.

Рецепт такого засобу був опублікований у журналі мексиканської служби захисту прав споживачів Profeco, а його формулу перевірив Національний лабораторний центр захисту споживачів. Докладніше про нього, розповів портал Infobae.

Для приготування одного літра домашнього кондиціонера знадобляться:

1 літр води;

1 чайна ложка білого оцту;

дрібка синього харчового барвника;

2,5 столової ложки лаурилсульфату натрію;

3 столові ложки цетилового спирту;

1 столова ложка касторової олії;

1/8 столової ложки карбоксиметилцелюлози натрію;

15 крапель рожевої есенції або іншого ароматизатора.

Спочатку воду потрібно нагріти на водяній бані та поступово розчинити в ній цетиловий спирт. Потім додають касторову олію, ретельно перемішують і знімають суміш із вогню.

Після цього невеликими порціями вводять карбоксиметилцелюлозу, а згодом — лаурилсульфат натрію, оцет, барвник і ароматичну есенцію. Коли суміш охолоне, її проціджують і переливають у чисту пластикову пляшку.

Зберігати готовий засіб рекомендують у прохолодному темному місці. Домашній кондиціонер може залишатися придатним до використання близько шести місяців.

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