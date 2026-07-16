Магазинчики біля дому можуть зникнути? З чим це пов'язано і чи зростуть ціни

Невеликим торговим точкам дедалі важче конкурувати з великими мережами

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В Україні невеликі магазини формату "біля дому" можуть поступово зникати або переходити під контроль великих торговельних мереж. Так, у травні стало відомо, що з ринку йдуть одразу чотири мережі. Причиною стала жорстка конкуренція і зміна купівельної поведінки українців.

Докладніше про це в коментарі РБК-Україна розповів Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Чому це відбувається?

Останнім часом все частіше з'являються повідомлення про закриття окремих торгових точок та навіть цілих мереж. У багатьох випадках вони не зникають повністю, а лише змінюють власника і продовжують працювати вже під іншим брендом, стаючи частиною великої мережі.

За словами експерта, великі ритейлери мають суттєву перевагу. Вони закуповують продукцію великими партіями і отримують кращі ціни від постачальників.

Все це дозволяє їм регулярно проводити масштабні акції та пропонувати ширший вибір товарів. В результаті маленьким магазинам дедалі складніше утримувати покупців.

Додатковий тиск створює й економічна ситуація. Через інфляцію та зростання витрат українці уважніше ставляться до покупок, частіше шукають знижки, обирають дешевші аналоги продукції та купують лише найнеобхідніше. Це змушує невеликі магазини працювати з мінімальною маржею або взагалі припиняти діяльність.

Маленьким магазинам стає дедалі складніше виживати

Що буде далі?

На думку аналітиків, ринок і надалі проходитиме етап концентрації, коли незалежні магазини поступово інтегруватимуться до великих мереж або працюватимуть за франчайзинговою моделлю.

Вже до 2027 року український ринок продуктового ритейлу може суттєво змінитися. Основну частку займуть лише 5–7 великих національних і регіональних мереж, тоді як невеликі компанії поступово зникатимуть або стануть частиною більших гравців.

Найбільші ризики стосуються регіональних мереж, які мають від 10 до 50 магазинів і значне боргове навантаження. Якщо вони не витримають конкуренції, їхні торгові точки можуть перейти до великих операторів. Зокрема, мережа "Файно Маркет" вже заявила про намір розширювати свою присутність шляхом придбання активів інших компаній.

Як це позначиться на цінах?

Для покупців така тенденція може мати неоднозначні наслідки. Якщо в окремих районах замість кількох конкуруючих магазинів залишаться лише два-три, які належать одній або кільком великим мережам, конкуренція за покупця послабиться. А це потенційно може зменшити кількість акцій і спеціальних пропозицій, які сьогодні допомагають стримувати зростання цін.

Водночас експерти зазначають, що наразі на вартість товарів продовжує суттєво впливати купівельний попит, тому подальший розвиток ситуації залежатиме від змін на ринку. Окремі категорії продукції продовжать дорожчати під впливом інфляції, логістичних витрат та інших економічних чинників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в різних "АТБ" ціни на однакові товари відрізняються.