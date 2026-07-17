Ці кульки потрібно покласти в кожну шафу: міль більше не залетить

Простий спосіб відлякати комах без використання покупних засобів

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Платяна міль — одна з найнеприємніших проблем для гардероба. Здається, що вона з'являється нізвідки й непомітно псує одяг. Часто це з'ясовується занадто пізно.

Домашній спосіб боротьби з міллю описало видання Gazeta.pl.

Позбуватися молі по одній особині в шафі практично марно. Потрібно зробити так, щоб шафу стала для неї непридатним місцем. Один із способів — покласти на полицях відлякувачі молі з фольги.

Візьміть лист алюмінієвої фольги та розріжте його на невеликі квадрати. На кожен викладіть трохи сушеної лаванди та м’яти, щільно загорніть у кульку і проробіть кілька маленьких отворів голкою або зубочисткою, щоб аромат міг виходити назовні. Розкладіть такі кулькі по шафі.

Запах трав, природний для людини, виявляється вкрай неприємним для молі. Відчувши його, комахи покидають шафу і, як правило, туди більше не повертаються.

Кульки із фольги від молі. Скріншот YouTube

Що ще допомагає відлякати міль

Схожий ефект дають ефірні олії лаванди, цитрусових та шавлії. Достатньо капнути кілька крапель олії на ватяний диск, ватяну кульку або шматочок непотрібної тканини і покласти його між речами в шафі. Такий спосіб не вимагає виготовлення самих кульок із фольги та підходить тим, хто хоче освіжити гардероб швидше.

Який би з цих методів не застосовувався, важливо врахувати, що запахи відлякують дорослих метеликів, заважаючи їм відкладати яйця. Але на вже існуючих личинок (які й прогризають дірки) такі запахи практично не діють.