Почему после укуса осы нельзя махать руками: сделайте только хуже

Лучшая стратегия после укуса – спокойно отойти от места, где было гнездо

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Уже совсем скоро осы станут очень злыми, но если насекомое уже укусило, важно правильно действовать, чтобы на вас не напали другие, агрессивно настроенные. Во время укуса оса выделяет феромон, из-за которого присоединяются другие и нападают на человека стаей.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского Национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик.

"Оса кусает в конкретном месте, и там этот запах феромона самый большой, соответственно это как мишень для них", — пояснил специалист. Однако неправильным поведением после укуса можно спровоцировать групповую атаку. "После одного сожаления нужно спокойно медленно удалиться от гнезда, а не махать руками. Это еще больше раздражает этих ос, они выделяют больше феромона", — говорит Шпарик.

Заметим, оса может выделить феромон не только во время укуса, но если травмирована или начинает оборонять гнездо. Энтомолог объяснил, что одна особь подает сигнал об опасности, а затем другие, при укусах, его дополнительно усиливают, что делает ос еще более раздражительными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ос привлекает запах сладкого, мяса и алкоголя. Но есть и другие, менее приятные запахи, которые приманят насекомых.