Не покупайте это: работница супермаркета назвала продукты, которых сама избегает

Следует внимательнее относиться к выбору продуктов без упаковки и не забывать мыть даже то, что кажется чистым

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В соцсети Threads набирает популярность обсуждение о том, какие товары люди перестали покупать после работы в определенных сферах. В комментариях к одному из таких сообщений бывшая сотрудница супермаркета поделилась собственными наблюдениями и рассказала, каких продуктов сама теперь избегает и почему.

Подробнее об этом – в материале "Телеграфа".

Женщина не назвала конкретную сеть супермаркетов, в котором работала, однако подчеркнула, что ее выводы основываются на собственном опыте. По ее словам, наибольшее беспокойство вызывают продающиеся на вес продукты. Она не советует покупать печенье, крупу, сахар и другие сыпучие товары без упаковки.

Эти советы могут пригодиться

Отдельно она посоветовала очень тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды перед употреблением. По ее словам, это касается даже тех плодов, которые на вид кажутся чистыми. Кроме того, женщина рекомендует промывать рыбу и мясо перед приготовлением.

Еще один совет касается молочной продукции. Автор комментария обратила внимание, что свежие молочные изделия, стоящие в холодильниках у проходов, могут быстрее терять необходимый температурный режим из-за частого открывания дверцы.

Также бывшая работница не рекомендует покупать в небольших магазинах возле дома открытые сосиски, колбасы или сыры, продающиеся на вес без заводской упаковки. По ее словам, к таким продуктам следует относиться особенно осторожно. То же касается и хлеба без упаковки.

Напомним, как писал ранее "Телеграф", опытный кулинар назвала лучшее время для закупки овощей на консервацию.