Укр

Эту рыбу обожают украинцы, но она впитывает ртуть как губка

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блюдо из рыбы
Блюдо из рыбы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Полностью отказываться от даров моря не стоит

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Для многих украинцев рыба является любимой частью рациона. Однако некоторые её популярные виды, как оказалось, впитывают в себя много токсинов.

Об этом пишет Rynekzdrowia. По словам экспертов, отдельные виды рыб способны накапливать высокие концентрации тяжелых металлов и других опасных соединений из окружающей среды — в частности метилртуть, свинец и диоксины.

Отмечается, что уровень токсичности зависит от среды обитания, а также от возраста и размера рыбы. Больше всего рискуют именно крупные хищники: они живут дольше и годами поедают мелкую добычу, аккумулируя в себе вредные вещества.

Какая рыба в зоне риска?

  • Крупные хищники: Тунец, щука, угорь, рыба-меч и акула. Их не стоит есть слишком часто.
  • Балтийский лосось: Балтийское море плохо очищается, из-за чего рыба накапливает вредные вещества (в магазинах чаще продают безопасного атлантического лосося).
  • Пангасиус и тилапия: Часто импортируются из азиатских ферм с сомнительными условиями содержания и плохим качеством воды.
Инфографика "Телеграф"

Как и что лучше употреблять

Важно отметить, что эксперты не говорят полностью отказываться от рыбы, ведь она является источником и полезных веществ: омега-3, витамина D и белка. Рекомендуется включать её в рацион 1–2 раза в неделю, отдавая предпочтение более мелким видам (например, сельди) и запеканию или готовке на пару.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как итальянцы охлаждают дом в 35-градусную жару простым способом.

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#Пища #Советы #рыба