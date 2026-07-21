Эту рыбу обожают украинцы, но она впитывает ртуть как губка

Полностью отказываться от даров моря не стоит

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Для многих украинцев рыба является любимой частью рациона. Однако некоторые её популярные виды, как оказалось, впитывают в себя много токсинов.

Об этом пишет Rynekzdrowia. По словам экспертов, отдельные виды рыб способны накапливать высокие концентрации тяжелых металлов и других опасных соединений из окружающей среды — в частности метилртуть, свинец и диоксины.

Отмечается, что уровень токсичности зависит от среды обитания, а также от возраста и размера рыбы. Больше всего рискуют именно крупные хищники: они живут дольше и годами поедают мелкую добычу, аккумулируя в себе вредные вещества.

Какая рыба в зоне риска?

Крупные хищники: Тунец, щука, угорь, рыба-меч и акула. Их не стоит есть слишком часто.

Балтийский лосось: Балтийское море плохо очищается, из-за чего рыба накапливает вредные вещества (в магазинах чаще продают безопасного атлантического лосося).

Пангасиус и тилапия: Часто импортируются из азиатских ферм с сомнительными условиями содержания и плохим качеством воды.

Инфографика "Телеграф"

Как и что лучше употреблять

Важно отметить, что эксперты не говорят полностью отказываться от рыбы, ведь она является источником и полезных веществ: омега-3, витамина D и белка. Рекомендуется включать её в рацион 1–2 раза в неделю, отдавая предпочтение более мелким видам (например, сельди) и запеканию или готовке на пару.

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