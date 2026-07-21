Успейте за неделю: любимое мороженое в "АТБ" подешевеет на 55%

Украинцы могут сэкономить более 40 гривен на десерте

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В "АТБ" подготовили предложение, которое может заинтересовать любителей мороженого. Уже совсем скоро один из популярных десертов в магазинах сети станет значительно дешевле, а разница в цене будет заметна.

Уже с 22 июля покупатели смогут приобрести популярный "Киевский пломбир фисташка" со скидкой — товар подешевеет на 55%. Об акционном предложении стало известно из сообщения пользователя с ником "super_znyzhky_akcii" в Threads.

В настоящее время упаковка мороженого стоит 80,90 гривны. Однако с началом акции его цена снизится примерно до 36,4 грн. Покупатель сможет сэкономить почти до 44,5 гривны

Сниженная цена будет действовать в течение недели, поэтому желающим приобрести любимый десерт следует не откладывать покупку надолго. Акционное предложение может стать возможностью запастись мороженым по более выгодной цене в жаркий период.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о выгодных предложениях в "АТБ". На этой неделе в сети снизили цены на популярные овощи и фрукты. Покупатели могуть приобрести кукурузу за 28,90 гривны, а виноград — со скидкой 33% и не только.