Встигніть за тиждень: улюблене морозиво в "АТБ" подешевшає на 55%

Українці можуть заощадити понад 40 гривень на десерті

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У "АТБ" підготували пропозицію, яка може зацікавити любителів морозива. Вже зовсім скоро один із популярних десертів у магазинах мережі стане значно дешевшим, а різниця у ціні буде помітною.

Уже з 22 липня покупці зможуть придбати популярний "Київський пломбір фісташка" зі значною знижкою — товар подешевшає на 55%. Про акційну пропозицію стало відомо з допису користувача з ніком "super_znyzhky_akcii" у Threads.

Наразі упаковка морозива коштує 80,90 гривні. Однак із початком акції його ціна знизиться приблизно до 36,4 гривні. Покупець зможе зекономити до майже 44,5 гривні

Знижена ціна діятиме протягом тижня, тому охочим придбати улюблений десерт варто не відкладати покупку надовго. Акційна пропозиція може стати можливістю запастися морозивом за вигіднішою ціною у спекотний період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про вигідні пропозиції в "АТБ". Цього тижня у мережі знизили ціни на популярні овочі та фрукти. Покупці могуть придбати кукурудзу за 28,90 гривні, а виноград — зі знижкою 33% і не тільки.