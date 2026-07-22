Суд отказал вдове погибшего бойца в выплате из-за важного нюанса: в чем дело

Женщина не была замужем, но имела общую дочь с погибшим

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Холодногорский районный суд Харькова вынес решение в деле о единовременной денежной помощи родственникам после гибели украинского воина во время боевого задания. Жительница Харькова хотела получить выплаты как член семьи погибшего.

Суд удовлетворил иск вдовы лишь частично. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на материалы судебного дела.

Дело в том, что женщина не смогла доказать в суде, что 10 лет проживала одной семьей с военнослужащим, который погиб на фронте в конце 2025 года. Свидетели — соседи, друзья, кум — подтверждали, что пара жила вместе, они растили ребенка, делали ремонт и даже покупали обручальное кольцо. Однако суд указал, что эти показания были слишком общими и противоречивыми.

Объяснения свидетелей носят обобщенный и противоречивый характер, касаются в основном констатации факта совместного проживания истицы с погибшим в течение неопределенного времени и не подтверждают наличие устоявшихся отношений, которые присущи супругам. Суд

Фемида удовлетворила часть требований, поскольку генетическая экспертиза с вероятностью более 99,999% подтвердила отцовство погибшего в отношении их общей дочери, однако в главном требовании суд отказал харьковчанке — доказательства общего быта, бюджета и расходов недостаточно, чтобы был установлен факт проживания одной семьей как мужчина и женщина без брака.

Добавим, что мать погибшего категорически возражала против иска, настаивая, что после развода с первой женой ее сын жил с родителями.

Ранее Деснянский районный суд Чернигова рассмотрел дело о краже колбасы из местного супермаркета "АТБ". Полиция обвиняла в правонарушении пенсионера, который прикасался к колбасному изделию.