Суд відмовив удові загиблого бійця у виплаті через важливий нюанс: у чому справа

Жінка не була одружена, але мала спільну дочку із загиблим

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Холодногірський районний суд Харкова виніс ухвалу у справі про одноразову грошову допомогу родичам після загибелі українського воїна під час бойового завдання. Мешканка Харкова хотіла отримати виплати як член сім’ї загиблого.

Суд задовольнив позов вдови лише частково. Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на матеріали судової справи.

Річ у тім, що жінка не змогла довести у суді, що 10 років проживала однією сім’єю з військовослужбовцем, який загинув на фронті наприкінці 2025 року. Свідки — сусіди, друзі, кум — підтверджували, що пара жила разом, вони виховували дитину, робили ремонт і навіть купували обручку. Однак суд зазначив, що ці свідчення були надто загальними та суперечливими.

Пояснення свідків мають узагальнений і суперечливий характер, стосуються в основному констатації факту спільного проживання позивачки з загиблим протягом невизначеного часу і не підтверджують усталених стосунків, які властиві подружжю. Суд

Феміда задовольнила частину вимог, оскільки генетична експертиза з ймовірністю понад 99,999% підтвердила батьківство загиблого щодо їхньої спільної доньки, однак у головній вимозі суд відмовив харків’янці — доказів загального побуту, бюджету та видатків недостатньо, щоб було встановлено факт проживання однією сім’єю як чоловік та жінка без шлюбу.

Додамо, що мати загиблого категорично заперечувала проти позову, наполягаючи, що після розлучення із першою дружиною її син жив із батьками.

Раніше Деснянський районний суд Чернігова розглянув справу про крадіжку ковбаси із місцевого супермаркету "АТБ". Поліція звинувачувала у правопорушенні пенсіонера, який торкався ковбасного виробу.