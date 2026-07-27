Мухи перестануть залітати в дім: цей простий трюк допоможе позбутися комах без хімії

Влітку відкрите навстіж вікно здається найпростішим способом освіжити квартиру чи будинок.

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Однак разом із прохолодним повітрям у помешкання нерідко влітають непрохані гості — мухи. Іноді достатньо лише змінити звичний час провітрювання, щоб комах у домі стало значно менше. Фахівці радять звернути увагу на те, коли саме ви відчиняєте вікна. За їхніми словами, провітрювання у найспекотніші години дня може не лише не дати бажаної прохолоди, а й створити сприятливі умови для появи мух у приміщенні. Про це йдеться на порталі "Express".

У спеку запахи їжі, фруктів та харчових відходів стають відчутнішими, а відкрите вікно фактично перетворюється на зручний шлях для комах. Якщо в цей час у кімнаті або на кухні залишаються продукти, немитий посуд чи сміття, мухи можуть швидко знайти причину затриматися в будинку.

Тому в найтепліші години експерти радять тримати вікна закритими, особливо якщо вони виходять на сонячний бік. Додатково варто опускати жалюзі або закривати штори — це допоможе захистити кімнати від прямого сонячного проміння та зменшити їхнє нагрівання.

А от для провітрювання краще обирати ранкові або вечірні години, коли температура на вулиці знижується. У цей час свіже повітря швидше наповнює приміщення, а вентилятор допомагає розподілити його по кімнатах. Такий простий графік дозволяє одночасно освіжити житло й зменшити ризик того, що разом із повітрям до будинку залетять мухи.

Втім, одного правильного провітрювання може бути недостатньо. Щоб комахи не знаходили в оселі привабливих для себе запахів, важливо регулярно прибирати кухню. Фрукти краще зберігати в закритих контейнерах або прибирати в холодильник, не залишати надовго брудний посуд у раковині, а сміття виносити якомога частіше.

Особливу увагу варто приділяти навіть дрібницям: розлитому соку, солодким напоям, крихтам і залишкам їжі на кухонних поверхнях. Те, що для людини може здаватися незначною плямою, для мух стає джерелом запаху, який привертає їхню увагу.

Таким чином, боротьба з мухами починається не з хімічних засобів і складних пасток, а з кількох простих звичок. Якщо не залишати вікна відкритими в розпал спеки, провітрювати будинок у прохолодні години та не давати комахам доступу до джерел їжі, ймовірність появи мух у помешканні можна помітно знизити. Іноді, щоб позбутися надокучливих комах, достатньо просто трохи змінити свій щоденний розпорядок.