Ворог будь-якої господині: досвідчена кулінарка назвала банальну причину, чому вибухають банки

Погана стерильність — головна причина псування продуктів

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"Вибух" банки з консервацією майже завжди відбувається з однієї причини — активізація бактерій, мікроорганізмів або грибків (цвілі) усередині місткості. Щоб цього уникнути, необхідно перед консервацією добре мити продукти, тару і руки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла досвідчена садівниця із Дніпропетровської області, кухар 3-го розряду Ірина Семчишина.

Найчастіша помилка, через яку кришки вибухають чи каламутніє розсіл? Брудні банки, брудні руки — це найважливіша причина, чому консервація "вибухає". Ірина Семчишина

Зазначимо, Семчишина не радить консервувати зелень (кріп, петрушка, базилік, кінза, селера, зелена цибуля та інші) та ягоди (полуниця, малина, чорниця, смородина, ожина та інші сезонні плоди). За словами експерта, ці продукти краще заморозити, адже при консервації вони втрачають значну частину корисних речовин та природний смак.

Раніше повідомлялося, що в мережі набирає популярності простий спосіб підготувати банки для консервації за лічені секунди. Йдеться про обробку скляної тари оцтом. Лайфхаком поділилася українська блогерка Емілія Євтушенко в TikTok. В той самий час слід враховувати, що оцет не є повноцінною заміною термічної стерилізації для всіх видів консервації. Для продуктів, які зберігатимуться тривалий час, важливо дотримуватись перевіреної технології консервування, правильно стерилізувати тару та кришки та не порушувати рекомендовані умови зберігання.