Покупать и откладывать? Стоит ли бояться дефицита продуктов и какие угрозы более реальны

Эксперты не верят в продовольственный кризис в Украине

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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал резонансный прогноз. Экс-дипломат предупредил украинцев о тотальной войне и нехватке продуктов, однако экономисты не разделяют его мнение.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, "сценарий Кулебы" маловероятен, хотя война и приносит кучу проблем.

Маловероятно, что у нас будут такие большие проблемы. Действительно, возможно будут отключения света. Но надо понимать – война наносит удар по экономике Украины, это однозначно. И, конечно, это создает проблему на проблеме. Поэтому в данной ситуации, что нужно? Больше зарабатывать. Чтобы пережить войну, нужно иметь больше заработков. А вот все "я куплю, отложу" и так далее, — это чепуха. Во время войны никто так не делает. Просто нужно, чтобы у вас была столь большая зарплата, чтобы вы смогли все купить. Александр Охрименко

Александр Охрименко/Фото: facebook.com/OkhrimenkoAlex

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что продовольственный кризис в Украине невозможен, ведь наша страна делает намного больше продуктов, чем потребляет.

Достаточно большое количество непрофильных экономистов — людей, имеющих достаточно далекое отношение от реалий, — начали делать кликбейтные заявления. Ну, я не знаю, зачем это делается… Смотрите: Украина — большая аграрная страна. Мы производим гораздо больше, чем потребляем внутри страны. В прошлом году сделали 63-64 миллиона тонн зерновых, потребили — 20 миллионов. Мы производим 4 миллиона тонн подсолнечного масла, внутренний рынок — 350 тысяч тонн. Какой черт побери голод? Олег Пендзин

Что касается продуктов, которым нужна дополнительная переработка, Пендзин заявил, что в случае блэкаута предприятия будут пользоваться генераторами. Это может повысить цену на продукцию, но критического подорожания не будет.

Да, будет тяжело. Да, переработчики будут искать возможность для того, чтобы в случае прекращения энергоснабжения садиться на генераторы. Но они и так сидели на генераторах. Да, наверное, что-то будет дороже, наверное. В любом случае, хлеб массовых сортов будет максимум расти на 1% в месяц. Максимум… ну полтора. У нас в 22-м году хлеб массовых сортов рос в месяц не более чем на 2% и был в полном доступе. Ну, какой голод? Даже не хочется комментировать подобные вещи. Олег Пендзин

Пендзин добавил, что украинцы уже пережили сложную зиму и справлялись с другими большими вызовами.

Если у вас в доме есть борщевой набор и у вас в доме есть литр растительного масла, вы уже голодать не будете, правда? Если у вас есть в ближайшем магазине хлеб массовых сортов, даже без коровы, без мяса вы проживете, правда? Голодать вы не будете, верно? Украина в любом случае будет с продовольствием. В любом случае! Вопрос с теплом — это вопрос. Вопрос с электрикой — это вопрос. Вопрос стоимости… Что будет стоить горюче-смазочные материалы — это вопрос, потому что мы их не производим, мы их импортируем. Будет много вопросов, я согласен! Но эти вопросы мы уже имели с вами, мы их переживали, у нас уже были прецеденты, как мы выходили из сложных ситуаций по этим вопросам. Мы с вами пережили чрезвычайно тяжелую зиму. Олег Пендзин

Олег Пендзин/Фото: facebook.com/oleg.pendzin

Ранее Кулеба заявил, что в Украине начнутся перебои с продуктами.

У нас начинается тотальная война, и это большая беда. И у нас, и у них будет достаточное количество ракет и дронов, чтобы методично подрывать экономику друг друга. И впереди очень непростые времена с точки зрения банальной повседневной жизни. А теперь начнутся перебои [с продуктами], потому что будет происходить ограбление и поджоги, всё будет сгорать. Я, конечно, верю, что всё будет хорошо, но сейчас наступает очень тяжёлый этап. Дмитрий Кулеба

Ранее Кулеба оскандалился, посоветовав киевлянам покинуть столицу. В сети раскритиковала слова бывшего министра.