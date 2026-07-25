Золотая формула рассола: совет опытного садовода, чтобы банка точно не взлетела

Есть несколько причин, почему овощи в банке начинают бродить

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Экспериментировать с количеством соли, сахара и уксуса в маринаде для домашней консервации рискованно, так как есть опасность, что банку "взорвет". Однако существует идеальная пропорция, которая защитит заготовки от порчи.

Об этом "Телеграфу" рассказала опытная садовница из Днепропетровской области, а по совместительству повар 3-го разряда Ирина Семчишина. По ее словам, оптимальная доза сахара, соли и уксуса в любом маринаде – по 1 столовой ложке каждого ингредиента на 3 литра воды.

"Это лучшее соотношение, не слишком сладкое, кислое или соленое. Если меньше – всегда есть риск", — говорит специалист.

После закатки банки рекомендуют перевернуть и укутать. Фото: radioclub.ua

Почему срывает крышку на консервации

Каждому, кто занимался консервацией, известно это разочарование – ты потратил несколько часов, а крышка вздувается. Так происходит из-за активного развития микроорганизмов внутри банки. Они вызывают брожение и выделяют большое количество газов, давление внутри герметичной емкости неизбежно выбивает крышку.

Чаще всего крышку вздувает из-за плохой стерилизации посуды или недостаточной термической обработки самих продуктов. Кроме того, консервация может портиться из-за неправильного маринада (недостаток уксуса, соли или сахара, которые являются консервантами). Также среди причин — плохо вымытые овощи, микротрещины на горлышке банки или изношенный закаточный ключ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лучше для консервации — уксус или лимонная кислота. Каждый из вариантов имеет свои особенности.