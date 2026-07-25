Золота формула розсолу: порада досвідченого садівника, щоб банка точно не злетіла

Є кілька причин, чому овочі в банцы починають бродити

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Експериментувати з кількістю солі, цукру та оцту в маринаді для домашньої консервації ризиковано, адже є небезпека, що банку "зірве". Однак є ідеальна пропорція, яка захистить заготовки від псування.

Про це "Телеграфу" розповіла досвідчена садівниця з Дніпропетровської області, а за сумісництвом кухарка 3-го розряду Ірина Семчишина. За її словами, найоптимальніша доза цукру, солі та оцту в будь-якому маринаді – по 1 столовій ложці кожного інгредієнта на 3 літри води.

"Це найкраще співвідношення, не надто солодке, кисле чи солоне. Якщо менше – завжди є ризик", — каже фахівчиня.

Після закатки банки рекомендують перевернути та вкутати. Фото: radioclub.ua

Чому зриває кришку на консервації

Кожному, хто займався консервацією, відомо це розчарування — ти витратив кілька годин, а кришка здувається. Так відбувається через активний розвиток мікроорганізмів усередині банки. Вони спричиняють бродіння та виділяють велику кількість газів, тиск усередині герметичної ємності неминуче вибиває кришку.

Найчастіше кришку здуває через погану стерилізацію посуду або недостатню термічну обробку самих продуктів. Крім того, консервація може псуватися через неправильний маринад (нестача оцту, солі чи цукру, які є консервантами). Також серед причин — погано вимиті овочі, мікротріщини на шийці банки або зношений консервувальний ключ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що краще для консервації — оцет чи лимонна кислота. Кожен із варіантів має свої особливості.