У дітей 60-70-х років була "суперсила": у чому вони виявилися "міцнішими" за сучасне покоління

Надмірна опіка не рівнозначна здоровій участі у вихованні

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Діти народжені в середині минулого століття виявилися ментально міцнішими за сучасне покоління. У цьому, вірогідно, ключову роль відіграють методи виховання та довкілля.

Про це пише Ok Diario, посилаючись на дослідження вчених. Як виявилося, метааналіз 52 досліджень показав, що надмірна батьківська опіка у дитинстві пов’язана з підвищенням рівня тривожності та депресії у дорослому віці. На відміну від дітей 1960–1970-х років, які мали більше свободи, сучасне покоління стикається з постійним контролем та надлишком стимулів. Через це діти зараз можуть ставати менш автономними та більш залежними.

"Всупереч поширеній думці багатьох батьків, надмірна опіка не рівнозначна здоровій участі. Для цього характерне постійне втручання дорослих, навіть у незначні ситуації: від вирішення тривіальних конфліктів між друзями до втручання у шкільні чи спортивні рішення", — пояснюється у матеріалі.

Діти

Ключові деталі дослідження

Шкідливість гіперопіки: Постійне втручання батьків у дрібні конфлікти, навчання та рішення можуть позбавляти дітей можливості навчитися саморегуляції — уміння справлятися з емоціями та труднощами самостійно.

Постійне втручання батьків у дрібні конфлікти, навчання та рішення можуть позбавляти дітей можливості навчитися — уміння справлятися з емоціями та труднощами самостійно. Користь нудьги: Коли дитині нудно, вона активізує уяву, автономія і критичне мислення. Спроби батьків постійно розважати дітей роблять їх залежними та знижують толерантність до фрустрації.

Коли дитині нудно, вона активізує уяву, автономія і критичне мислення. Спроби батьків постійно розважати дітей роблять їх залежними та знижують толерантність до фрустрації. Важливість вільної гри: Дослідження підтверджують, що неструктурована і навіть трохи "ризикована" гра на свіжому повітрі допомагає розвивати стійкість до стресу та емоційну зрілість.

"Загалом, експерти підкреслюють, що мета полягає не в тому, щоб залишати дітей без нагляду, як це було в 1960-х і 70-х роках, а в тому, щоб запропонувати їм відповідні віку можливості приймати рішення, справлятися з розчаруванням і самостійно вирішувати невеликі проблеми. Хоча докази все ще неоднозначні, загальна тенденція передбачає, що стійкість формується завдяки повсякденному досвіду", — резюмують дослідники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про манну кашу з дитинства — чому діти 80-90-х років не любили цієї страви.