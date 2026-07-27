Зрадницю України Варум покарали у США

Співачка, що виступила в Росії, двічі попалася на великих боргах

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Уродженка Львова Анжеліка Варум, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжує виступати в країні-агресорі, опинилася в центрі скандалу через борги за утримання нерухомості у США.

РосЗМІ повідомляють, що 57-річна співачка двічі допускала виникнення великих заборгованостей за своєю квартирою в Маямі, через що на житло накладали заставні обмеження. Йдеться про апартаменти в житловому комплексі Aventi at Aventura, побудованому у 2001 році. Квартира площею 122 квадратні метри була придбана Варум у січні 2021 року за $345 тисяч. Нині аналогічна нерухомість у цьому комплексі може коштувати близько $750 тисяч.

Житловий комплекс Aventi at Aventura

Щорічний податок на нерухомість становить близько $5,8 тисячі, а щомісячні внески до асоціації власників житла — приблизно $700. Сам комплекс не належать до категорії елітних: серед його зручностей — консьєрж, стоянка та басейн.

Зазначається, що співачка нібито неодноразово допускала прострочення обов’язкових платежів. У липні 2024 року на квартиру нібито було накладено lien — заставне обтяження, яке може ускладнити продаж нерухомості та негативно вплинути на кредитну історію власника. У разі тривалої несплати асоціація власників житла може звернутися до суду із вимогою про стягнення заборгованості та ініціювати примусовий продаж нерухомості.

До цього справа, за даними публікацій, не дійшла: приблизно за пів року Варум погасила заборгованість, виплативши близько $5,3 тисячі з урахуванням штрафів та пені. У січні 2025 року обтяження з квартири скасували.

Документ про стягнення заборгованості співачки у 2025 році

Проте вже у жовтні 2025 року на нерухомість нібито знову наклали lien — цього разу через борг близько 6 тисяч доларів. Другу заборгованість співачка погасила швидше: приблизно через три місяці, у січні 2026 року.

Відомо, що Варум придбала нерухомість у Флориді за чотири місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Об’єкт був оформлений на флоридську компанію, що належить їй, нібито, щоб обійти антиросійські санкції.

Нагадаємо, що 1 березня 2022 року Анжеліка Варум заявила в соцмережах, що вона проти війни, проте не назвала Росію винуватицею. Далі вона уникала теми війни у країні, де народилася та виросла. Вона живе у шлюбі з російським співаком Леонідом Агутіним, який незаконно відвідував анексований Крим, а пізніше ще й виступив перед злочинницею, яка викрадала дітей з України.