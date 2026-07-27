Люди, які завжди запізнюються, роблять це не навмисно: чому насправді так стається

Звичка приходити із запізненням може бути пов'язана не з байдужістю

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Постійні запізнення часто сприймають як прояв неповаги, неорганізованості чи безвідповідальності. Проте психологи стверджують, що в багатьох випадках причина криється значно глибше.

Як пише OK Diario, регулярні запізнення можуть бути наслідком особливостей мислення, а не свідомим бажанням змусити інших чекати.

Фахівці пояснюють, що кожна людина по-різному сприймає час. Деякі люди систематично недооцінюють, скільки хвилин знадобиться на збори, дорогу чи виконання навіть простих справ. Через це вони будують плани на занадто оптимістичних розрахунках і майже завжди вибиваються з графіка.

Особливість полягає в тому, що така помилка часто відбувається несвідомо. Людина щиро переконана, що все встигне, адже мозок автоматично "скорочує" реальний час, необхідний для виконання завдань. Якщо це повторюється роками, формується стійка звичка, яку непросто змінити.

Хронічні запізнення можуть неабияк дратувати

Психологи також звертають увагу, що схильність до запізнень може бути пов'язана з певними рисами характеру. Серед них — надмірний оптимізм, імпульсивність, труднощі з плануванням або слабкі організаційні навички. Водночас не існує єдиного психологічного портрета людини, яка завжди приходить пізніше за інших.

Наприклад, одні беруть на себе занадто багато справ одночасно, інші легко відволікаються, а дехто настільки занурюється в цікаве заняття, що просто перестає помічати плин часу. Також запізнення можуть бути пов'язані зі складністю правильно розставляти пріоритети та оцінювати тривалість різних справ.

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