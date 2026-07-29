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Деньги ковром на полу и мебели: фото с обысков в Харькове стало мемом

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Харьковская прокуратура показала интересные снимки Новость обновлена 29 июля 2026, 11:37
Харьковская прокуратура показала интересные снимки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пользователей удивило количество наличных денег

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В сети активно обсуждают фото с обысков в Харькове, на котором кровать и пол вокруг нее покрыты купюрами разных номиналов. Снимок из информации о разоблачении схемы продажи фиктивных инвалидностей для военнообязанных стал мемом.

По данным прокуратуры, в Харькове действовала организованная группа, которая за деньги помогала мужчинам незаконно оформлять инвалидность и получать отсрочку от мобилизации. К схеме, по версии правоохранителей, были привлечены два врача — невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного медучреждения и гражданский посредник.

Деньги, найденные во время обыска, разложены по кровати и полу
То самое фото с обысков/ Фото: Харьковская областная прокуратура
Деньги, найденные во время обыска, разложены по кровати и полу
Разные банкноты, разные номиналы/ Фото: Харьковская областная прокуратура

Стоимость таких "услуг" составляла от 5 до 8 тысяч долларов. Во время обысков у фигурантов изъяли более 243 тысяч долларов, около 750 тысяч гривен, более 50 тысяч евро и 700 фунтов стерлингов. Общая стоимость изъятых средств, по оценке стражей порядка, превышает 14,3 миллиона гривен. В ходе следственных действий эти деньги ровным ковром разложили на мебели.

Шутка о куче денег
"к — комплект", — комментирует фото автор мема/ Источник: GONI Мемасы

В комментариях предположили, что это может быть пол Илона Маска, какая была бы реакцией грабителей, если они это увидели и замечания про интересный дизайн. Часть комментаторов заметила схожесть комнаты и ремонт с другими подобными случаями.

Комментарии о коррупции с инвалидностью
Комментарии к сообщению о расследовании прокуратуры/ Скриншот

Часть корреспондентов вспомнила историю руководителя МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы. Фото ее мужа, лежащего на кровати рядом со стопками долларов, также было долгое время поводом для юмора.

мем о мужчине Татьяны Крупы

Не столь масштабно выглядит на этом фоне Юлия Тимошенко. Когда в январе у нее были обыски, сделали фото с четырьмя пачками купюр. Среди тем для шуток — в целом получение подозрения, внешний вид нардепа и не только.

Юлия Тимошенко в мемах после обысков НАБУ
Юлия Тимошенко в мемах после обысков НАБУ/ Скриншоты

Отметим, всем пяти фигурантам в Харькове сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору. Четырем подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. СБУ же продолжает следствие. Устанавливают соучастников и воспользовавшихся "услугами".

Ранее "Телеграф" рассказывал о шутках о Житомире. Город уже давно стал мемом, в частности, тем, что его якобы не существует и одновременно из-за известного производства носков.

Теги:
#Прокуратура #Харьков #Деньги #Мемы