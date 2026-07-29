Деньги ковром на полу и мебели: фото с обысков в Харькове стало мемом

Пользователей удивило количество наличных денег

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В сети активно обсуждают фото с обысков в Харькове, на котором кровать и пол вокруг нее покрыты купюрами разных номиналов. Снимок из информации о разоблачении схемы продажи фиктивных инвалидностей для военнообязанных стал мемом.

По данным прокуратуры, в Харькове действовала организованная группа, которая за деньги помогала мужчинам незаконно оформлять инвалидность и получать отсрочку от мобилизации. К схеме, по версии правоохранителей, были привлечены два врача — невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного медучреждения и гражданский посредник.

То самое фото с обысков/ Фото: Харьковская областная прокуратура

Разные банкноты, разные номиналы/ Фото: Харьковская областная прокуратура

Стоимость таких "услуг" составляла от 5 до 8 тысяч долларов. Во время обысков у фигурантов изъяли более 243 тысяч долларов, около 750 тысяч гривен, более 50 тысяч евро и 700 фунтов стерлингов. Общая стоимость изъятых средств, по оценке стражей порядка, превышает 14,3 миллиона гривен. В ходе следственных действий эти деньги ровным ковром разложили на мебели.

"к — комплект", — комментирует фото автор мема/ Источник: GONI Мемасы

В комментариях предположили, что это может быть пол Илона Маска, какая была бы реакцией грабителей, если они это увидели и замечания про интересный дизайн. Часть комментаторов заметила схожесть комнаты и ремонт с другими подобными случаями.

Комментарии к сообщению о расследовании прокуратуры/ Скриншот

Часть корреспондентов вспомнила историю руководителя МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы. Фото ее мужа, лежащего на кровати рядом со стопками долларов, также было долгое время поводом для юмора.

Не столь масштабно выглядит на этом фоне Юлия Тимошенко. Когда в январе у нее были обыски, сделали фото с четырьмя пачками купюр. Среди тем для шуток — в целом получение подозрения, внешний вид нардепа и не только.

Юлия Тимошенко в мемах после обысков НАБУ/ Скриншоты

Отметим, всем пяти фигурантам в Харькове сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору. Четырем подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. СБУ же продолжает следствие. Устанавливают соучастников и воспользовавшихся "услугами".

Ранее "Телеграф" рассказывал о шутках о Житомире. Город уже давно стал мемом, в частности, тем, что его якобы не существует и одновременно из-за известного производства носков.