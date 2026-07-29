Никто не догадается, из чего он сделан: как приготовить домашний кетчуп из кабачков (видео)

Этот соус из кабачков понравится близким

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Кабачок – универсальный овощ с нежной мякотью и нейтральным вкусом, из которого готовят оладьи, рагу, икру, консервацию и даже необычное варенье со вкусом киви. А сегодня предлагаем приготовить из него густой домашний кетчуп – пикантный, ароматный и удивительно насыщенный. Для рецепта лучше выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами, а томатную пасту – качественную, густую, без лишних добавок, ведь именно она формирует основу вкуса и цвета соуса. Важно не переборщить с уксусом и острым перцем: их количество можно регулировать в зависимости от желаемой кислинки и остроты, а для более нежной текстуры готовую массу следует перебить блендером до полной однородности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".

Как приготовить кетчуп из кабачков

Ингредиенты

кабачки — 1,5 кг;

лук — 500 г;

соль – 2 ст. л.;

сахар — 400 г;

томатная паста — 1 банка (примерно 350-400 г);

уксус 9% — 200 мл;

молотая паприка — 1 ст. л.;

хмели-сунели — 1 ст. л.;

молотый красный перец — 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Нарезать кабачки и лук произвольными кусочками, сложить в кастрюлю, добавить соль, перемешать и оставить примерно на 2 часа. За это время овощи пустят сок, благодаря чему во время тушения не пригорят. Поставить кастрюлю на средний огонь и тушить овощи около 30 минут, периодически помешивая. Добавить сахар и хорошо перемешать. Перебить горячую овощную массу погружным блендером до максимально однородной консистенции. Если хочется получить особо гладкий кетчуп, дополнительно протереть его через сито. Добавить томатную пасту, уксус, паприку, хмели-сунели и молотый красный перец. Перемешать и при необходимости отрегулировать количество специй. Для более мягкого вкуса часть острого перца можно заменить сладкой паприкой. Тушить соус на слабом огне еще около 20 минут, регулярно помешивая, чтобы он не пригорел. Если кетчуп получился слишком редким, продолжить тушение без крышки до желаемой густоты. Разлить горячий кетчуп в предварительно простерилизованные сухие банки, герметично закрутить стерильными крышками и оставить до полного охлаждения. Сохранять готовую консервацию в прохладном темном месте.

Как и с чем подавать

Домашний кабачковый кетчуп хорошо сочетается с мясом, птицей, шашлыком, запеченным или жареным картофелем, макаронами и домашними бургерами. Его можно подавать как самостоятельный соус или использовать в качестве основы для пиццы и горячих бутербродов. Для красивой подачи кетчуп следует перелить в небольшую соусницу и украсить свежей зеленью, а любителям острого можно добавить сверху несколько хлопьев чили.

Такой домашний кетчуп – удачный способ превратить сезонные кабачки в универсальную заготовку, которая пригодится в течение холодного сезона. Главное использовать свежие овощи, не экономить на качестве томатной пасты и тщательно стерилизовать банки, ведь именно от этого зависит не только вкус, но и продолжительность хранения консервации.