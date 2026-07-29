Никто не догадается, из чего он сделан: как приготовить домашний кетчуп из кабачков (видео)
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Этот соус из кабачков понравится близким
Кабачок – универсальный овощ с нежной мякотью и нейтральным вкусом, из которого готовят оладьи, рагу, икру, консервацию и даже необычное варенье со вкусом киви. А сегодня предлагаем приготовить из него густой домашний кетчуп – пикантный, ароматный и удивительно насыщенный. Для рецепта лучше выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами, а томатную пасту – качественную, густую, без лишних добавок, ведь именно она формирует основу вкуса и цвета соуса. Важно не переборщить с уксусом и острым перцем: их количество можно регулировать в зависимости от желаемой кислинки и остроты, а для более нежной текстуры готовую массу следует перебить блендером до полной однородности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".
Как приготовить кетчуп из кабачков
Ингредиенты
- кабачки — 1,5 кг;
- лук — 500 г;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар — 400 г;
- томатная паста — 1 банка (примерно 350-400 г);
- уксус 9% — 200 мл;
- молотая паприка — 1 ст. л.;
- хмели-сунели — 1 ст. л.;
- молотый красный перец — 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Нарезать кабачки и лук произвольными кусочками, сложить в кастрюлю, добавить соль, перемешать и оставить примерно на 2 часа. За это время овощи пустят сок, благодаря чему во время тушения не пригорят.
- Поставить кастрюлю на средний огонь и тушить овощи около 30 минут, периодически помешивая. Добавить сахар и хорошо перемешать.
- Перебить горячую овощную массу погружным блендером до максимально однородной консистенции. Если хочется получить особо гладкий кетчуп, дополнительно протереть его через сито.
- Добавить томатную пасту, уксус, паприку, хмели-сунели и молотый красный перец. Перемешать и при необходимости отрегулировать количество специй. Для более мягкого вкуса часть острого перца можно заменить сладкой паприкой.
- Тушить соус на слабом огне еще около 20 минут, регулярно помешивая, чтобы он не пригорел. Если кетчуп получился слишком редким, продолжить тушение без крышки до желаемой густоты.
- Разлить горячий кетчуп в предварительно простерилизованные сухие банки, герметично закрутить стерильными крышками и оставить до полного охлаждения. Сохранять готовую консервацию в прохладном темном месте.
Как и с чем подавать
Домашний кабачковый кетчуп хорошо сочетается с мясом, птицей, шашлыком, запеченным или жареным картофелем, макаронами и домашними бургерами. Его можно подавать как самостоятельный соус или использовать в качестве основы для пиццы и горячих бутербродов. Для красивой подачи кетчуп следует перелить в небольшую соусницу и украсить свежей зеленью, а любителям острого можно добавить сверху несколько хлопьев чили.
Такой домашний кетчуп – удачный способ превратить сезонные кабачки в универсальную заготовку, которая пригодится в течение холодного сезона. Главное использовать свежие овощи, не экономить на качестве томатной пасты и тщательно стерилизовать банки, ведь именно от этого зависит не только вкус, но и продолжительность хранения консервации.