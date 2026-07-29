Осени придётся подождать? Сентябрь в Днепре может готовить погодный сюрприз

Месяц выдастся по большей части облачным

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Первый месяц осени в Днепре обещает быть комфортным. Столбики термометров после жаркого лета, вероятно, будут снижаться без резких рывков.

Об этом свидетельствует прогноз погодного сайта Meteoprog. Согласно расчетам его специалистов, первая декада сентября может отметиться плавным, но заметным похолоданием — с +27 до +22 градусов (днем) и с +16 до +11 градусов (ночью).

Затем может последовать "откат" до +26 градусов во второй декаде. Закончится месяц, вероятно, стабильным, но умеренным снижением температуры воздуха — до +17 (днем) и + 8 градусов (ночью).

Осадки: сентябрь в Днепре прогнозируется по большей части облачным, но без осадков.

Погода в Днепре

Август в Украине

Напомним, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в начале августа Украину может накрыть новая волна жары. Причиной станет так называемый "тепловой купол", который сейчас формируется над юго-западной Европой и принесет раскаленный воздух из Сахары.

"По оценкам ведущих мировых прогностических центров, сухая жаркая погода удержится по меньшей мере до 5 августа, а первая декада августа может оказаться самой жаркой летом. О продолжительности сверхгорячего периода или об ослаблении жары говорить очень рано. Пока готовимся к высоким градусам", — рассказывал он.

Подробнее об этом в материале "Станет ли начало августа самым жарким этим летом? Синоптик дал прогноз".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что снежные зимы, как в детстве, уходят в прошлое. Климатолог дал печальный прогноз для Украины.