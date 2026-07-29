Не тот товар и лишний вес в чеке в "АТБ": эта простая функция не даст вас обмануть

Как получить печатный чек в "АТБ", если на кассе только электронный

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Обычная покупка в магазине может закончиться неприятным сюрпризом. Из-за электронного чека ошибку в товаре или весе можно заметить не сразу.

С такой проблемой столкнулась одна из покупателей в магазине "АТБ". Пользователь соцсети Threads под ником tatka_zefirka рассказала, что уже второй день подряд во время покупок на кассе ей пробивают не тот товар или прибавляют вес.

По словам автора сообщения, работники объясняют это тем, что стикер на товаре якобы не считывается, из-за чего в чеке появляется другая позиция. Кроме того, она добавила, что во время последней покупки вес товара также оказался больше, чем должен быть.

"Чек электронный, поэтому сразу не проверишь", — отметила девушка, спросив у подписчиков, нормальна ли такая ситуация и действительно ли кассиры могут не отличить один товар от другого.

В комментариях пользователи стали делиться советами, как избежать подобных проблем. В частности, они объяснили, что в приложении "АТБ" можно включить автоматическую печать чека. Для этого нужно зайти в раздел "Больше" — "Кабинет" — "Печать е-чека" и активировать соответствующую кнопку.

Объяснение пользователей о том, как получить печатный чек на кассе. Фото: Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следует знать о товарах "Своя Лінія" в "АТБ".