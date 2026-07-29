Не тот товар и лишний вес в чеке в "АТБ": эта простая функция не даст вас обмануть
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Как получить печатный чек в "АТБ", если на кассе только электронный
Обычная покупка в магазине может закончиться неприятным сюрпризом. Из-за электронного чека ошибку в товаре или весе можно заметить не сразу.
С такой проблемой столкнулась одна из покупателей в магазине "АТБ". Пользователь соцсети Threads под ником tatka_zefirka рассказала, что уже второй день подряд во время покупок на кассе ей пробивают не тот товар или прибавляют вес.
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По словам автора сообщения, работники объясняют это тем, что стикер на товаре якобы не считывается, из-за чего в чеке появляется другая позиция. Кроме того, она добавила, что во время последней покупки вес товара также оказался больше, чем должен быть.
"Чек электронный, поэтому сразу не проверишь", — отметила девушка, спросив у подписчиков, нормальна ли такая ситуация и действительно ли кассиры могут не отличить один товар от другого.
В комментариях пользователи стали делиться советами, как избежать подобных проблем. В частности, они объяснили, что в приложении "АТБ" можно включить автоматическую печать чека. Для этого нужно зайти в раздел "Больше" — "Кабинет" — "Печать е-чека" и активировать соответствующую кнопку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что следует знать о товарах "Своя Лінія" в "АТБ".