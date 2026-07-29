Многие покупатели АТБ об этом не знают: какие есть "длинные" скидки

Некоторые ценники в магазинах остаются привлекательными дольше

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В сети супермаркетов "АТБ" часто проводят различные акции, по которым целую неделю определенные товары продают дешевле. Однако некоторые продукты могут держаться на акционной цене две недели и это не ошибка.

Дело в том, что в магазине есть разные виды акций. И те товары, которые попадают под отдельную категорию "Суперцена" обновляются по средам раз в две недели.

Поэтому некоторые продукты могут оставаться по сниженной стоимости сразу 14 дней подряд, а не привычные 7.

"Суперцена" в "АТБ"

Таким образом, если товар попадает в список "Суперцены", на него сохраняется скидка до следующего обновления. Затем на смену этим продуктам предложат другие. При этом обычные скидки меняются значительно чаще.

"Телеграф" рассказывает о некоторых продуктах, которые на данный момент попадают в категорию "Суперскидка".

Так, например, вторую неделю по скидке продают кисломолочный сыр (300 г). В настоящее время он дешевле на 11 гривен.

Товары по "Суперцене" в "АТБ"

На 7 гривен дешевле покупателям предлагают приобрести пончик с клубничной начинкой и бело-розовой глазурью.

Товары по "Суперцене" в "АТБ"

Также среди акционных предложений есть шоколад с целым и измельченным карамелизированным арахисом. По акции его цена ниже на 67,9 гривен.

Товары по "Суперцене" в "АТБ"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что действительно прячется за товарами "Своя Линия" от АТБ.