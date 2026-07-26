Секрет мастеров: сколько можно держать стиральную машину открытой на самом деле

Привычка оставлять дверцу стиральной машины открытой оборачивается поломкой

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После окончания стирки многие оставляют дверцу машинки широко открытой и оставляют ее в таком положении в надежде, что чем дольше барабан проветривается, тем лучше. На деле такая привычка может спровоцировать поломку техники.

Специалисты сервисных служб отмечают, что именно из-за постоянно открытой дверцы петли и замок изнашиваются заметно быстрее, пишет Dom Wprost.

Сама идея проветривания барабана хорошая. После цикла стирки влага остается на резиновой манжете, в барабане и в лотке для порошка. Если сразу закрыть машину, влажный и тёплый воздух начнёт скапливаться внутри, а это идеальные условия для развития плесени, грибка и бактерий.

Почему нельзя держать дверцу машинки открытой постоянно

Дверца современной стиралки обычно очень тяжелая. Пока она распахнута часами, весь этот вес непрерывно давит на петлю и запорный механизм. Ни одна деталь не ломается от этого за один раз, но со временем нагрузка накапливается, и петля может немного провиснуть, дверцу станет сложнее закрывать плотно, а замок начнёт барахлить.

Кроме того, в небольшой ванной легко удариться об открытую дверцу.

Сколько должна быть открыта дверца

Специалисты по ремонту техники советуют после стирки оставлять дверцу приоткрытой примерно на 20–30 минут. Этого достаточно, чтобы влага начала испаряться.

Одновременно чуть приоткройте лоток для моющего средства, так как он тоже должен просохнуть.

После стирки протирайте насухо резиновую манжету у загрузочного люка.

Когда барабан подсохнет, дверцу можно спокойно закрыть.

Стиральную машину не стоит держать открытой постоянно. Фото: magnific.com

Другие привычки, которые приводят к поломке стиральной машины

Дверца — далеко не единственное слабое место. Мастера сервисных центров чаще всего сталкиваются с одними и теми же ошибками:

Перегруз барабана. Машина работает на пределе, ускоренно изнашиваются амортизаторы, подшипники и двигатель, а бельё при этом отстирывается хуже.

Машина работает на пределе, ускоренно изнашиваются амортизаторы, подшипники и двигатель, а бельё при этом отстирывается хуже. Слишком много порошка или геля. Больше моющего средства не значит чище — избыток оседает в трубках, лотке и уплотнителях, провоцируя рост плесени.

Больше моющего средства не значит чище — избыток оседает в трубках, лотке и уплотнителях, провоцируя рост плесени. Забитый фильтр насоса. Его стоит проверять раз в несколько недель. Монеты, волосы и волокна ткани забивают слив и могут вывести насос из строя.

Его стоит проверять раз в несколько недель. Монеты, волосы и волокна ткани забивают слив и могут вывести насос из строя. Игнорирование программы очистки. Раз в месяц полезно запускать пустую стирку на высокой температуре или специальный режим очистки барабана, чтобы удалить остатки моющего средства и накипь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой режим стирки считается неэкономным и вредным для стиральной машины.