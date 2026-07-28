Дешевле – не значит хуже? Что действительно прячется за товарами "Своя Линия" от АТБ

Более низкая цена на товары в "Своїй лінії" обусловлена отсутствием затрат на рекламу, маркетинг и дорогостоящий брендинг

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Постоянный рост цен на продукты заставляет украинцев задуматься о более дешевых альтернативах. Из-за этого покупатели все чаще выбирают товары так называемых собственных брендов, к примеру, "Своя лінія" от "АТБ".

Многие считают, что более низкая цена обязательно означает более низкое качество, но в наши дни это предположение становится все менее верным. Об этом сообщает femcafe.

Продавец заинтересован в том, чтобы покупатели доверяли их собственным маркам, ведь это формирует лояльность и побуждает клиентов возвращаться снова и снова. Нередко товары собственных брендов выпускаются на тех же заводах, что и продукция известных брендов, а разница заключается исключительно в упаковке и цене.

Тем не менее специалисты советуют подходить к выбору осознанно и не покупать товары "вслепую". Даже среди линеек торговых сетей уровень качества может различаться:

Изучайте состав: обращайте внимание на ингредиенты и пищевую ценность.

обращайте внимание на ингредиенты и пищевую ценность. Проверяйте производителя: иногда эти детали говорят гораздо больше, чем громкое название на упаковке.

иногда эти детали говорят гораздо больше, чем громкое название на упаковке. Сравнивайте: случается так, что продукция под собственной маркой имеет более лаконичный и простой состав либо даже превосходит по качеству более дорогие аналоги.

Многие покупатели выбирают товары "Своєї лінії" не только из-за цены, но и из-за их простоты: минимум назойливого маркетинга, понятный продукт и приятное ощущение того, что вы не переплачиваете за раскрученное имя. Это формирует новую культуру шопинга, где на первый план выходит содержание, а не этикетка.

"Своя лінія" и другие собственные бренды меняют рынок. Известным производителям приходится либо снижать цены, либо еще интенсивнее работать над качеством своей продукции. В результате в наибольшем выигрыше остается именно покупатель, который получает широкий выбор и возможность экономить без компромиссов в качестве.

Напомним, всего у "АТБ" есть четыре основные линейки собственной продукции. Они отличаются не только ценой, но и ассортиментом.