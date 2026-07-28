Дешевше - не означає гірше? Що насправді ховається за товарами "Своя Лінія" від АТБ

Нижча ціна на товари в "Своїй лінії" обумовлена відсутністю витрат на рекламу, маркетинг та дорогий брендинг

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Постійне зростання цін на продукти змушує українців задуматися про дешевші альтернативи. Через це покупці все частіше вибирають товари так званих власних брендів, наприклад "Своя лінія" від "АТБ".

Багато хто вважає, що нижча ціна обов’язково означає нижчу якість, але в наші дні це припущення стає менш вірним. Про це повідомляє femcafe.

Продавець зацікавлений у тому, щоб покупці довіряли їх власним маркам, адже це формує лояльність та спонукає клієнтів повертатися знову та знову. Нерідко товари власних брендів випускаються на тих самих заводах, що й продукція відомих брендів, а різниця полягає виключно в упаковці та ціні.

Проте фахівці радять підходити до вибору усвідомлено та не купувати товари "наосліп". Навіть серед лінійок торгових мереж рівень якості може відрізнятися:

Вивчайте склад: звертайте увагу на інгредієнти та харчову цінність.

звертайте увагу на інгредієнти та харчову цінність. Перевіряйте виробника: іноді ці деталі говорять набагато більше ніж гучна назва на упаковці.

іноді ці деталі говорять набагато більше ніж гучна назва на упаковці. Порівнюйте: буває так, що продукція під своєю маркою має більш лаконічний і простий склад або навіть перевершує за якістю дорожчі аналоги.

Багато покупців вибирають товари "Своєї лінії" не лише через ціну, а й через їхню простоту: мінімум настирливого маркетингу, зрозумілий продукт та приємне відчуття того, що ви не переплачуєте за розкручене ім’я. Це формує нову культуру шопінгу, де на перший план виходить зміст, а не етикетка.

"Своя лінія" та інші власні бренди змінюють ринок. Відомим виробникам доводиться або знижувати ціни, або ще інтенсивніше працювати над якістю своєї продукції. В результаті у найбільшому виграші є саме покупець, який отримує широкий вибір і можливість економити без компромісів у якості.

Нагадаємо, всього "АТБ" має чотири основні лінійки власної продукції. Вони відрізняються не лише ціною, а й асортиментом.