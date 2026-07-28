Настоящее сокровище для грибников: где находится грибная поляна с богатым урожаем (фото)

Грибов хватит на всю семью

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В Ровненской области открыли грибной сезон. В сети показали первый в этом году урожай, собранный в селе Храпин Варашского района.

Фото грибов опубликовали в одной из социальных сетей.

"Грибный сезон в Ровенской области уже официально открыт", — говорится в публикации.

Село Храпин Варашского района. Фото: Google maps

Грибной сезон в Ровенской области. Фото: tvoe_rivne/threads

На фото, возможно, белые грибы. Фото: tvoe_rivne/threads

Грибы собрали в селе Храпин Варашского района. Фото: tvoe_rivne/threads

Автор публикации не уточнил, какие именно грибы попали в корзину. По внешнему виду они похожи на боровики, более известные как белые грибы.

Что известно о белом грибе

Белый гриб (Boletus edulis) считается одним из самых ценных съедобных грибов. Его ценят за насыщенный вкус, аромат и питательные свойства.

Белые грибы. Фото: igormelika.com.ua

Для боровика характерны:

массивная светлая или коричневая ножка;

выпуклая шляпка коричневых оттенков;

плотная белая мякоть, которая не темнеет после разрезания;

приятный грибной аромат.

Чаще всего белые грибы растут в хвойных, лиственных и смешанных лесах. Их можно встретить под соснами, дубами, березами и елями.

Когда длится грибной сезон

Традиционно сезон белых грибов в Украине приходится на период с июня по октябрь. Наиболее благоприятными условиями для их роста являются теплая погода и достаточное количество осадков.

После дождей и умеренного потепления грибники нередко находят богатые урожаи боровиков уже через несколько дней. Именно поэтому июль и август считаются одним из лучших периодов для "тихой охоты".

О чем стоит помнить грибникам

Специалисты подчеркивают, что собирать следует только хорошо известные съедобные грибы. Если возникают сомнения относительно вида найденного гриба, от его употребления лучше отказаться.

О чем следует помнить грибникам. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вблизи автомобильных дорог, промышленных объектов и свалок, поскольку они способны накапливать вредные вещества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заметили гриб под названием Цветовестник Арчера.