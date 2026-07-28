Настоящее сокровище для грибников: где находится грибная поляна с богатым урожаем (фото)
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Грибов хватит на всю семью
В Ровненской области открыли грибной сезон. В сети показали первый в этом году урожай, собранный в селе Храпин Варашского района.
Фото грибов опубликовали в одной из социальных сетей.
"Грибный сезон в Ровенской области уже официально открыт", — говорится в публикации.
Автор публикации не уточнил, какие именно грибы попали в корзину. По внешнему виду они похожи на боровики, более известные как белые грибы.
Что известно о белом грибе
Белый гриб (Boletus edulis) считается одним из самых ценных съедобных грибов. Его ценят за насыщенный вкус, аромат и питательные свойства.
Для боровика характерны:
- массивная светлая или коричневая ножка;
- выпуклая шляпка коричневых оттенков;
- плотная белая мякоть, которая не темнеет после разрезания;
- приятный грибной аромат.
Чаще всего белые грибы растут в хвойных, лиственных и смешанных лесах. Их можно встретить под соснами, дубами, березами и елями.
Когда длится грибной сезон
Традиционно сезон белых грибов в Украине приходится на период с июня по октябрь. Наиболее благоприятными условиями для их роста являются теплая погода и достаточное количество осадков.
После дождей и умеренного потепления грибники нередко находят богатые урожаи боровиков уже через несколько дней. Именно поэтому июль и август считаются одним из лучших периодов для "тихой охоты".
О чем стоит помнить грибникам
Специалисты подчеркивают, что собирать следует только хорошо известные съедобные грибы. Если возникают сомнения относительно вида найденного гриба, от его употребления лучше отказаться.
Кроме того, не рекомендуется собирать грибы вблизи автомобильных дорог, промышленных объектов и свалок, поскольку они способны накапливать вредные вещества.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заметили гриб под названием Цветовестник Арчера.